Лавров 9-11 мая посетит с рабочим визитом США, на 10 мая запланированы переговоры в Вашингтоне с Тиллерсоном - МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров в соответствии с достигнутой договоренностью посетит 9-11 мая с рабочим визитом Соединенные Штаты Америки, сообщает МИД РФ.

"На 10 мая запланированы переговоры в Вашингтоне с Государственным секретарем США Р.Тиллерсоном, в ходе которых предполагается обменяться мнениями по ключевым международным проблемам и актуальным вопросам двусторонних отношений. Затем С.В.Лавров примет участие в министерском заседании Арктического совета в Фэрбенксе", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.