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Дальнее зарубежье 08.05.2017 18:30

Лавров 9-11 мая посетит с рабочим визитом США, на 10 мая запланированы переговоры в Вашингтоне с Тиллерсоном - МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров в соответствии с достигнутой договоренностью посетит 9-11 мая с рабочим визитом Соединенные Штаты Америки, сообщает МИД РФ.

"На 10 мая запланированы переговоры в Вашингтоне с Государственным секретарем США Р.Тиллерсоном, в ходе которых предполагается обменяться мнениями по ключевым международным проблемам и актуальным вопросам двусторонних отношений. Затем С.В.Лавров примет участие в министерском заседании Арктического совета в Фэрбенксе", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, США, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]