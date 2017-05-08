Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7026 EUR   1.8683 RUR   0.0294 GBR   2.2068 TRY   0.4818

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.82 Brent   50.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 25° Завтра 14° 27° 10 Май 17° 27° 11 Май 12° 22°

Дальнее зарубежье 08.05.2017 18:54

Тиллерсон встретится с Лавровым 10 мая в Вашингтоне, обсудит Сирию и Украину - Госдеп

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД РФ Сергей Лавров проведут встречу в Вашингтоне в среду, на которой обсудят Сирию и Украину.

"Госсекретарь Р.Тиллерсон встретится с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Вашингтоне в среду, 10 мая, чтобы обсудить Украину, Сирию и двусторонние вопросы", - говорится в распространённом в понедельник заявлении Госдепартамента США.

Отмечается, что госсекретарь США и глава МИД РФ "обсудят необходимость прекращения насилия на востоке Украины и урегулирование конфликта путем полной реализации минских соглашений".

"По Сирии госсекретарь намерен обсудить усилия по деэскалации насилия, предоставление гуманитарного доступа сирийскому народу, а также предпосылки для политического урегулирования конфликта", - подчеркивается в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, РОССИЯ, ГОСДЕП, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Подписанный в Астане меморандум о зонах безопасности учитывает предыдущие инициативы США - Лавров Закон о бюджете США, где предусмотрено выделение средств на меры против влияния РФ, может быть подписан Трампом в пятницу Россия не допустит контроля своих портов со стороны США - Пушков Дата встречи Трампа и Путина обсуждалась в ходе телефонной беседы, но дата не определена - СМИ Меркель не примет участия в разговоре Путина и Трампа, сообщили в Кремле Трамп планирует во вторник телефонный разговор с Путиным - Белый дом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]