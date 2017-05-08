Тиллерсон встретится с Лавровым 10 мая в Вашингтоне, обсудит Сирию и Украину - Госдеп

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД РФ Сергей Лавров проведут встречу в Вашингтоне в среду, на которой обсудят Сирию и Украину.

"Госсекретарь Р.Тиллерсон встретится с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Вашингтоне в среду, 10 мая, чтобы обсудить Украину, Сирию и двусторонние вопросы", - говорится в распространённом в понедельник заявлении Госдепартамента США.

Отмечается, что госсекретарь США и глава МИД РФ "обсудят необходимость прекращения насилия на востоке Украины и урегулирование конфликта путем полной реализации минских соглашений".

"По Сирии госсекретарь намерен обсудить усилия по деэскалации насилия, предоставление гуманитарного доступа сирийскому народу, а также предпосылки для политического урегулирования конфликта", - подчеркивается в сообщении.