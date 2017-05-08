Порошенко и Меркель отметили приоритетность выполнения Минских соглашений в части обеспечения безопасности

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, в ходе которого стороны отметили приоритетность выполнения Минских соглашений в части обеспечения безопасности и осудили нападении на представителей ОБСЕ, сообщает пресс-служба президента Украины.

"Лидеры двух государств обсудили ситуацию на Донбассе, отметив приоритетность выполнения компонента безопасности Минских договоренностей", - говорится в сообщении на официальном сайте президента.

Согласно сообщению, президент Украины подчеркнул недопустимость "проведения каких-либо демонстраций техники под видом "парадов" на неконтролируемых Киевом территориях Донбасса.

П.Порошенко и А.Меркель также отметили необходимость освобождения заложников.

В ходе обсуждения ситуации с работой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Востоке Украины стороны отметили и осудили нападения на сотрудников ОБСЕ и системные препятствия их работе. "Они подчеркнули важность проведения расследования и наказания виновных в атаке на патруль ОБСЕ 23 апреля", - говорится в сообщении.