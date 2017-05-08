Премьер Эстонии отмечает схожие позиции стран Балтии и Польши по ситуации безопасности в регионе

В странах Балтии и в Польше одинаково встревожены ситуацией безопасности в регионе Балтийского моря, европейская безопасность будет одним из приоритетных направлений председательства Эстонии в Евросоюзе, заявил в понедельник глава эстонского правительства Юри Ратас (Juri Ratas).

"У нас одинаковое понимание о безопасности", - заявил Ю.Ратас, подводя в понедельник на пресс-конференции в Таллине итоги заседания Совета министров государств Балтии с участием премьер-министра Польши Беатой Шидло, подчеркнув, что ситуация безопасности в настоящее время "в регионе Балтийского моря тревожная".

Глава эстонского правительства отметил, что все государства Балтии и Польша должны предпринять усилия для защиты Европы и безопасности.

"Хороший пример здесь сотрудничество с союзниками по НАТО", - считает премьер Эстонии.

Ю.Ратас напомнил, что с 1 июля Эстония возглавит председательство в ЕС.

"У нас будут четыре приоритета: открытая и стремящаяся к обновлению экономика Европы, безопасная и защищенная Европа, цифровая Европа, привлекательная и устойчивая Европа", - сказал глава правительства Эстонии.

По словам премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса (Maris Kucinskis), страны Балтии и Польша должны выполнить задачи, поставленные на Варшавском саммите НАТО и активно сотрудничать". Они должны также "активно заниматься стратегической коммуникацией, чтобы противостоять пропаганде".

Глава правительства Литвы Саулис Сквернелис (Saulius Skvernelis) обратила внимание на важность сотрудничества в области энергетики и инфраструктуры. Строительство скоростной железной дороги Rail Baltic "является приоритетом Литвы. Важно, чтобы к нему присоединилась Польша и обновила свою железнодорожную инфраструктуру", пожелал премьер-министр Литвы.

Со своей стороны премьер-министр Польши Б.Шидло заверила, что "государства Балтии являются очень важными партнерами для Польши с учетом нынешней ситуацией в области безопасности".

Она отметила, что польские солдаты участвуют в военных учениях в странах Балтии. Б.Шидло также высказалась в пользу реализации энергетических и транспортных проектов.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Эстонии, основными темами встречи четырех премьер-министров стали приграничная безопасность, энергетические и транспортные коммуникации, а также будущее ЕС.

По завершении встречи главы правительств посетят проект регионального терминала СПГ в Палдиски (Paldiski). Через этот город будет также проложен газопровод Balticconnector, соединяющий газовые системы Эстонии и Финляндии.