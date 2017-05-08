Премьер Эстонии отмечает схожие позиции стран Балтии и Польши по ситуации безопасности в регионе

В странах Балтии и в Польше одинаково встревожены ситуацией безопасности в регионе Балтийского моря, европейская безопасность будет одним из приоритетных направлений председательства Эстонии в Евросоюзе, заявил в понедельник глава эстонского правительства Юри Ратас (Juri Ratas).
"У нас одинаковое понимание о безопасности", - заявил Ю.Ратас, подводя в понедельник на пресс-конференции в Таллине итоги заседания Совета министров государств Балтии с участием премьер-министра Польши Беатой Шидло, подчеркнув, что ситуация безопасности в настоящее время "в регионе Балтийского моря тревожная".
Глава эстонского правительства отметил, что все государства Балтии и Польша должны предпринять усилия для защиты Европы и безопасности.
"Хороший пример здесь сотрудничество с союзниками по НАТО", - считает премьер Эстонии.
Ю.Ратас напомнил, что с 1 июля Эстония возглавит председательство в ЕС.
"У нас будут четыре приоритета: открытая и стремящаяся к обновлению экономика Европы, безопасная и защищенная Европа, цифровая Европа, привлекательная и устойчивая Европа", - сказал глава правительства Эстонии.
По словам премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса (Maris Kucinskis), страны Балтии и Польша должны выполнить задачи, поставленные на Варшавском саммите НАТО и активно сотрудничать". Они должны также "активно заниматься стратегической коммуникацией, чтобы противостоять пропаганде".
Глава правительства Литвы Саулис Сквернелис (Saulius Skvernelis) обратила внимание на важность сотрудничества в области энергетики и инфраструктуры. Строительство скоростной железной дороги Rail Baltic "является приоритетом Литвы. Важно, чтобы к нему присоединилась Польша и обновила свою железнодорожную инфраструктуру", пожелал премьер-министр Литвы.
Со своей стороны премьер-министр Польши Б.Шидло заверила, что "государства Балтии являются очень важными партнерами для Польши с учетом нынешней ситуацией в области безопасности".
Она отметила, что польские солдаты участвуют в военных учениях в странах Балтии. Б.Шидло также высказалась в пользу реализации энергетических и транспортных проектов.
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Эстонии, основными темами встречи четырех премьер-министров стали приграничная безопасность, энергетические и транспортные коммуникации, а также будущее ЕС.
По завершении встречи главы правительств посетят проект регионального терминала СПГ в Палдиски (Paldiski). Через этот город будет также проложен газопровод Balticconnector, соединяющий газовые системы Эстонии и Финляндии.
МИД Азербайджана исключил испанского журналиста из «черного списка» по Нагорному Карабаху после его извинений
Азербайджанский народ внес достойный вклад в победу над фашизмом - МИД
Министр обороны Азербайджана примет участие на выставке оборонной промышленности в Турции
КАСПАР увеличил чистую прибыль за 2016 год на 57%
Курс манат/доллар на 10 мая - 1,7026 AZN/$1
Кредитные вложения банков в экономику Азербайджана в I квартале сократились на 5,6%, в марте – на 2,3%
Президент Азербайджана принял участие в поминовении академика Рафиги Алиевой
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 2 человека, 17 пострадали – МВД
Мужчины составляют большинство среди жертв ДТП в Азербайджане
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Компания Bakcell приглашает молодых людей принять участие в программе стажировки «Smart Start»
Компания Bakcell провела работы по улучшению качества сети в Джоджуг Марджанлы
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»