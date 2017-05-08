Обама предупреждал Трампа о том, что нельзя назначать Флинна советником по безопасности - СМИ

В ходе встречи с Дональдом Трампом после его победы на президентских выборах, но до его вступления в должность, Барак Обама предупреждал, что Майкл Флинн не может быть назначен на должность советника по вопросам национальной безопасности, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Агентство ссылается на информацию, полученную от трех бывших сотрудников американской администрации.

Ранее М.Флинн работал в администрации Б.Обамы в качестве шефа военной разведки.

Д.Трамп назначил М.Флинна советником, однако позднее уволил его в связи со скандалом, связанным с его причастностью к так называемому российскому "вмешательству" в американские выборы и сокрытием сведений о контактах с российскими представителями.