Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7026 EUR   1.8683 RUR   0.0294 GBR   2.2068 TRY   0.4818

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.82 Brent   50.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 25° Завтра 14° 27° 10 Май 17° 27° 11 Май 12° 22°

Дальнее зарубежье 08.05.2017 20:33

Обама предупреждал Трампа о том, что нельзя назначать Флинна советником по безопасности - СМИ

В ходе встречи с Дональдом Трампом после его победы на президентских выборах, но до его вступления в должность, Барак Обама предупреждал, что Майкл Флинн не может быть назначен на должность советника по вопросам национальной безопасности, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Агентство ссылается на информацию, полученную от трех бывших сотрудников американской администрации.

Ранее М.Флинн работал в администрации Б.Обамы в качестве шефа военной разведки.

Д.Трамп назначил М.Флинна советником, однако позднее уволил его в связи со скандалом, связанным с его причастностью к так называемому российскому "вмешательству" в американские выборы и сокрытием сведений о контактах с российскими представителями.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ОБАМА, ТРАМП, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ,


Похожие новости


Хиллари Клинтон звонила Обаме с извинениями после проигрыша на президентских выборах в США - СМИ Обама совместно с Меркель выступит в мае в Берлине в честь 500-летия Реформации Экс-президент США Обама планирует вернуться в политику - ТВ Обама и Трамп прибыли к Капитолию на церемонию инаугурации Последняя пресс-конференция Обамы в качестве президента намечена на 18 января Уровень популярности Обамы на финишной прямой его президентского срока составляет 58% - данные опроса

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]