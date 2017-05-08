Юнкер указал Макрону на чрезмерные государственные расходы Франции

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, находящийся в понедельник в Германии, призвал избранного президента Франции Эмманюэля Макрона в первую очередь сократить государственные расходы, когда тот приступит к исполнению президентских обязанностей.

По словам главы Еврокомиссии, "Франция стоит перед особой проблемой". "Французы расходуют слишком много денег и расходуют их неправильно", - заявил Ж.-К.Юнкер журналистам в Берлине.

Он пояснил: "Французы употребляют от 53% до 57% своего ВВП на государственные расходы. С учетом относительно высокого уровня долга это не может долго так функционировать".

По мнению председателя Еврокомиссии, Франция не должна рассчитывать на снисходительность в этом вопросе своих европейских партнеров, ей следует приступить к необходимым реформам.

Брюссель не перестает требовать от Парижа выполнять, наконец, правило ЕС, предписывающее, чтобы дефицит государственного бюджета был ниже 3% ВВП.