Юнкер указал Макрону на чрезмерные государственные расходы Франции

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, находящийся в понедельник в Германии, призвал избранного президента Франции Эмманюэля Макрона в первую очередь сократить государственные расходы, когда тот приступит к исполнению президентских обязанностей.
По словам главы Еврокомиссии, "Франция стоит перед особой проблемой". "Французы расходуют слишком много денег и расходуют их неправильно", - заявил Ж.-К.Юнкер журналистам в Берлине.
Он пояснил: "Французы употребляют от 53% до 57% своего ВВП на государственные расходы. С учетом относительно высокого уровня долга это не может долго так функционировать".
По мнению председателя Еврокомиссии, Франция не должна рассчитывать на снисходительность в этом вопросе своих европейских партнеров, ей следует приступить к необходимым реформам.
Брюссель не перестает требовать от Парижа выполнять, наконец, правило ЕС, предписывающее, чтобы дефицит государственного бюджета был ниже 3% ВВП.
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