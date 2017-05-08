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Дальнее зарубежье 08.05.2017 21:22

Движение "Вперед!" Макрона станет называться "Вперед, Республика!"

Французское движение "Вперед!" (En marche!) изменит название на "Вперед, Республика" (La Republique en marche), заявил в понедельник на пресс-конференции в Париже генеральный секретарь этого политического формирования Ришар Ферран.

Он сообщил, что на предстоящих парламентских выборах (11 и 18 июня) движение, которое представлял на президентских выборах избранный президент Эммануэль Макрон, будет стремиться бороться за места в Национальном собрании Франции во всех избирательных округах. В четверг планируется объявить 577 кандидатов в депутаты.

Р.Ферран объяснил критерии для кандидатур. Половина кандидатов должны быть женщины. 50% кандидатов должны быть выдвиженцами гражданского общества. И все 100% не должны иметь судимостей.

Избранный президент Франции покинул пост председателя "Вперед!" Бывший член Социалистической партии Катрин Барбару назначена временно исполняющей обязанности председателя.

Новое название движения La Republique en marche, которое французские СМИ опубликовали в понедельник (в отличие от En marche!) без восклицательного знака, может быть также переведено на русский язык как "Республика на марше".

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МАКРОН, ДВИЖЕНИЕ, НАЗВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]