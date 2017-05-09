Трамп и Макрон договорились встретиться в ходе саммита НАТО в Брюсселе 25 мая

Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с избранным президентом Франции Эммануэлем Макроном 25 мая в Брюсселе "на полях" саммита НАТО, сообщил Белый дом.
"Оба лидера договорились встретиться во время встречи на высшем уровне НАТО 25 мая в Брюсселе", - говорится в пресс-релизе Белого дома, распространенном в понедельник.
Как сообщила пресс-служба, в понедельник Д.Трамп поговорил с Э.Макроном по телефону и поздравил его с победой на президентских выборах.
"Президент Трамп подчеркнул его желание близко сотрудничать с избранным президентом Макроном в решении общих проблем", - говорится в сообщении.
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