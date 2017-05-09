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Дальнее зарубежье 09.05.2017 10:27

Трамп и Макрон договорились встретиться в ходе саммита НАТО в Брюсселе 25 мая

Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с избранным президентом Франции Эммануэлем Макроном 25 мая в Брюсселе "на полях" саммита НАТО, сообщил Белый дом.

"Оба лидера договорились встретиться во время встречи на высшем уровне НАТО 25 мая в Брюсселе", - говорится в пресс-релизе Белого дома, распространенном в понедельник.

Как сообщила пресс-служба, в понедельник Д.Трамп поговорил с Э.Макроном по телефону и поздравил его с победой на президентских выборах.

"Президент Трамп подчеркнул его желание близко сотрудничать с избранным президентом Макроном в решении общих проблем", - говорится в сообщении.

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Тэги: США, ТРАМП, ФРАНЦИЯ, МАКРОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]