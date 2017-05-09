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Дальнее зарубежье 09.05.2017 11:56

Межсирийские переговоры под эгидой ООН в Женеве возобновятся 16 мая

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура возобновит межсирийские переговоры в Женеве 16 мая.

"Спецпосланник Стаффан де Мистура возобновит межсирийские переговоры по эгидой ООН в Женеве 16 мая 2017 года", - говорится в сообщении офиса спецпосланника, распространенном в понедельник.

Отмечается, что в ходе шестого и поселяющих раундов переговоров шестом раунде переговорах С.де Мистура надеется усилить работу с делегациями по пунктам повестки дня.

"Спецпосланник вновь выражает надежду на то, что соглашение о деэскалации в Сирии, достигнутое на прошлой неделе в Астане между гарантами, будет полностью выполнено", - подчеркивается в сообщении

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Тэги: ООН, СИРИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]