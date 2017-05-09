Межсирийские переговоры под эгидой ООН в Женеве возобновятся 16 мая

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура возобновит межсирийские переговоры в Женеве 16 мая.

"Спецпосланник Стаффан де Мистура возобновит межсирийские переговоры по эгидой ООН в Женеве 16 мая 2017 года", - говорится в сообщении офиса спецпосланника, распространенном в понедельник.

Отмечается, что в ходе шестого и поселяющих раундов переговоров шестом раунде переговорах С.де Мистура надеется усилить работу с делегациями по пунктам повестки дня.

"Спецпосланник вновь выражает надежду на то, что соглашение о деэскалации в Сирии, достигнутое на прошлой неделе в Астане между гарантами, будет полностью выполнено", - подчеркивается в сообщении