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СНГ 09.05.2017 09:00

Парады Победы пройдут в 29 городах России

Торжественные мероприятия в честь Дня Победы пройдут во вторник в более чем 400 российских городах, в 29 из них состоятся военные парады, сообщает Минобороны РФ.

В торжествах, знаменующих 72-ю годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне, "будет задействовано более 140 тысяч военнослужащих, свыше двух тысяч единиц вооружения и военной техники, 149 воздушных судов, а также корабли и подводные лодки Военно-морского флота", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу 2 мая на селекторном совещании.

Согласно данным официального сайта Минобороны, военные парады 9 мая пройдут в городах Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Мурманск, Североморск, Смоленск, Нижний Новгород, Тула, Воронеж, Волгоград, Астрахань, Владикавказ, Ставрополь, Ростов-на-Дону, Новороссийск, Самара, Екатеринбург, Новосибирск, Улан-Удэ, Чита, Белогорск, Хабаровск, Уссурийск, Владивосток, Южно-Сахалинск.

Шествия, митинги и другие виды торжественных мероприятий состоятся 9 мая в более чем 400 городах РФ, информирует военное ведомство.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ПОБЕДА, ГОРОДА, ПАРАДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]