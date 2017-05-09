Парады Победы пройдут в 29 городах России

Торжественные мероприятия в честь Дня Победы пройдут во вторник в более чем 400 российских городах, в 29 из них состоятся военные парады, сообщает Минобороны РФ.

В торжествах, знаменующих 72-ю годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне, "будет задействовано более 140 тысяч военнослужащих, свыше двух тысяч единиц вооружения и военной техники, 149 воздушных судов, а также корабли и подводные лодки Военно-морского флота", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу 2 мая на селекторном совещании.

Согласно данным официального сайта Минобороны, военные парады 9 мая пройдут в городах Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Мурманск, Североморск, Смоленск, Нижний Новгород, Тула, Воронеж, Волгоград, Астрахань, Владикавказ, Ставрополь, Ростов-на-Дону, Новороссийск, Самара, Екатеринбург, Новосибирск, Улан-Удэ, Чита, Белогорск, Хабаровск, Уссурийск, Владивосток, Южно-Сахалинск.

Шествия, митинги и другие виды торжественных мероприятий состоятся 9 мая в более чем 400 городах РФ, информирует военное ведомство.