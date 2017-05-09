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Дальнее зарубежье 09.05.2017 09:31

Бывший глава Нацразведки и экс-генпрокурор США заявили о своей непричастности к информационным утечкам о предполагаемых связях команды Трампа с РФ

На слушаниях в сенате по вопросу о так называемом "вмешательстве" России в президентские выборы США экс-директор Нацразведки Джеймс Клэппер и экс-генпрокурор Салли Йейтс отрицали свою причастность к утечкам информации в американские СМИ.

С.Йейтс и Дж.Клэппер сказали"нет" на вопрос одного из сенаторов, была ли рассекречена и передана СМИ какая-либо информация о предполагаемых связях команды Дональда Трампа с Россией.

Они также ответили отрицательно на вопрос о том, передавали ли они анонимно информацию в СМИ или упросили об утечках кого-то другого.

Кроме того, С.Йейтс и Дж.Клэппер отказались предоставить дополнительную информацию о разоблачении связанных с Д.Трампом лиц, сославшись на секретный статус.

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Тэги: США, РОССИЯ, ТРАМП, УТЕЧКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]