Бывший глава Нацразведки и экс-генпрокурор США заявили о своей непричастности к информационным утечкам о предполагаемых связях команды Трампа с РФ

На слушаниях в сенате по вопросу о так называемом "вмешательстве" России в президентские выборы США экс-директор Нацразведки Джеймс Клэппер и экс-генпрокурор Салли Йейтс отрицали свою причастность к утечкам информации в американские СМИ.

С.Йейтс и Дж.Клэппер сказали"нет" на вопрос одного из сенаторов, была ли рассекречена и передана СМИ какая-либо информация о предполагаемых связях команды Дональда Трампа с Россией.

Они также ответили отрицательно на вопрос о том, передавали ли они анонимно информацию в СМИ или упросили об утечках кого-то другого.

Кроме того, С.Йейтс и Дж.Клэппер отказались предоставить дополнительную информацию о разоблачении связанных с Д.Трампом лиц, сославшись на секретный статус.