В МИД РФ рассчитывает на продолжение контактов с США по вопросам двусторонних отношений

В Москве рассчитывают, что консультации с США по вопросам двусторонних отношений будут продолжены, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы исходим из того, что за этим контактом последуют другие в этом же формате, хотя четкого понимания о времени и месте продолжения этих контактов пока нет", - сказал он "Интерфаксу" в понедельник по итогам переговоров с замгоссекретаря США Томасом Шэнноном.

Замминистра при этом отметил, что речь не идет о каком-то новом формате в российско-американских отношениях. "Дан старт работе по двусторонним вопросам. Я не могу сказать, что это какая-то формализация рабочей группы или какой-то структуры. Нет, это консультации. И они будут продолжены. Важна не форма, а содержательная часть. Мы на ней сосредоточены, и это позитивно", - сказал С.Рябков.