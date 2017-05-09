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СНГ 09.05.2017 09:58

В МИД РФ рассчитывает на продолжение контактов с США по вопросам двусторонних отношений

В Москве рассчитывают, что консультации с США по вопросам двусторонних отношений будут продолжены, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы исходим из того, что за этим контактом последуют другие в этом же формате, хотя четкого понимания о времени и месте продолжения этих контактов пока нет", - сказал он "Интерфаксу" в понедельник по итогам переговоров с замгоссекретаря США Томасом Шэнноном.

Замминистра при этом отметил, что речь не идет о каком-то новом формате в российско-американских отношениях. "Дан старт работе по двусторонним вопросам. Я не могу сказать, что это какая-то формализация рабочей группы или какой-то структуры. Нет, это консультации. И они будут продолжены. Важна не форма, а содержательная часть. Мы на ней сосредоточены, и это позитивно", - сказал С.Рябков.

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Тэги: РОССИЯ, США, ОТНОШЕНИЯ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]