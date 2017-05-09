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Дальнее зарубежье 09.05.2017 11:26

Трамп вновь опроверг утверждения СМИ о его связи с Россией и предполагаемом вмешательстве Москвы в президентские выборы в США

Президент США Дональд Трамп назвал "абсолютной ложью" информацию о его связи с Россией и задался вопросом, когда обвинения в его адрес закончатся.

"История о сговоре между Трампом и Россией - это абсолютная ложь, когда этот финансируемый налогоплательщиками "цирк" закончится?", - написал он в своем микроблоге в "Твиттере", прокомментировав таким образом слушания в сенате по вопросу о так называемом "вмешательстве" России в президентские выборы США.

По словам американского лидера, бывший глава Нацразведки "Джеймс Клэппер повторил то, что уже знают все, включая лживые СМИ - "нет никаких доказательств" сговора России и Трампа".

"Салли Йейтс (бывшая и.о.генпрокурора США - ИФ) сегодня вызвала чрезвычайное недовольство у лживых СМИ - она не сказала ничего нового!" - продолжил Д.Трамп.

Ранее во время слушаний в верхней палате конгресса США Дж.Клэппер опроверг информацию о связи предвыборного штаба Трампа с Москвой

Д.Клеппер, отвечая на вопрос сенатора Линдси Грэма, есть ли доказательства того, что кто-либо в предвыборной кампании Д.Трампа вступал в сговор в российской разведкой, сказал "нет".

В свою очередь С.Йейтс не стала отвечать на данный вопрос, заявив, что "ей потребуется раскрыть секретную информацию".

"Однако это не значит, что мой ответ утвердительный", - добавила она.

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Тэги: США, ТРАМП, РОССИЯ, ОПРОВЕРЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]