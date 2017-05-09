Президент Азербайджана принял участие в торжественной церемонии по случаю Победы над фашизмом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в торжественной церемонии, приуроченной к 72-й годовщине Победы над фашизмом.
Глава государства возложил венок к памятнику дважды Героя Советского Союза, генерал-майору Ази Асланову.
И.Алиев также встретился с ветеранами Великой отечественной войны.
Р.Бабаев
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