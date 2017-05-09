Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7026 EUR   1.8683 RUR   0.0294 GBR   2.2068 TRY   0.4818

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.82 Brent   50.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 27° Завтра 17° 26° 11 Май 12° 22° 12 Май 13° 18°

Внутренняя политика 09.05.2017 09:59

Президент Азербайджана принял участие в торжественной церемонии по случаю Победы над фашизмом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в торжественной церемонии, приуроченной к 72-й годовщине Победы над фашизмом.

Глава государства возложил венок к памятнику дважды Героя Советского Союза, генерал-майору Ази Асланову.

И.Алиев также встретился с ветеранами Великой отечественной войны.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПОБЕДА, ПРАЗДНОВАНИЕ


Похожие новости


Президент Алиев принял верительные грамоты нового посла Мали в Азербайджане Президент Алиев принял председателя Национальной Ассамблеи Джибути Президент Алиев принял участие в открытии кампуса Бакинской высшей школы нефти Президент Алиев принял бывшего премьер-министра Катара Президент Азербайджана принял экс-президента Австрии Президент Алиев принял участие в открытии предприятия по рыборазведению на западе Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]