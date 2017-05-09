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Внешняя политика 09.05.2017 10:15

Азербайджан имеет посольства в около 60 странах - МИД

Министерство иностранных дел Азербайджана отмечает расширение географии дипломатического представительства республики в мире.

«Азербайджан имеет 59 посольств, девять генконсульств, шесть Постоянных представительств, десять почетных консульств и восемь посольских офисов в различных регионах мира, включая Африку и Австралию», - сказано в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана по случаю 94-летней годовщины Гейдара Алиева.

В Азербайджане свои посольства имеют около 60 государств.

«В нашей стране также действуют четыре генконсульства, десять почетных консульств различных стран и более 20 представительств международных организаций. Показателем развития взаимовыгодного сотрудничества с различными странами мира стала поддержка 155 государствами кандидатуры Азербайджана во время выборов непостоянных членов Совета безопасности ООН», - сообщает МИД.

Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что Азербайджан воспринимается в мире в качестве надежного партнера.

«Азербайджан тесно сотрудничает с международными институтами, в том числе с ООН, Движением неприсоединения, ОБСЕ, Организацией Исламского сотрудничества, ЮНЕСКО, Европейским Союзом, НАТО, СНГ, Организацией экономического сотрудничества, Советом Европы и т.д.», - говорится в сообщении.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ДИПЛОМАТИЯ, ПОСОЛЬСТВА, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]