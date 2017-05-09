Азербайджан имеет посольства в около 60 странах - МИД

Министерство иностранных дел Азербайджана отмечает расширение географии дипломатического представительства республики в мире.
«Азербайджан имеет 59 посольств, девять генконсульств, шесть Постоянных представительств, десять почетных консульств и восемь посольских офисов в различных регионах мира, включая Африку и Австралию», - сказано в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана по случаю 94-летней годовщины Гейдара Алиева.
В Азербайджане свои посольства имеют около 60 государств.
«В нашей стране также действуют четыре генконсульства, десять почетных консульств различных стран и более 20 представительств международных организаций. Показателем развития взаимовыгодного сотрудничества с различными странами мира стала поддержка 155 государствами кандидатуры Азербайджана во время выборов непостоянных членов Совета безопасности ООН», - сообщает МИД.
Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что Азербайджан воспринимается в мире в качестве надежного партнера.
«Азербайджан тесно сотрудничает с международными институтами, в том числе с ООН, Движением неприсоединения, ОБСЕ, Организацией Исламского сотрудничества, ЮНЕСКО, Европейским Союзом, НАТО, СНГ, Организацией экономического сотрудничества, Советом Европы и т.д.», - говорится в сообщении.
Р.Бабаев
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