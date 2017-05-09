В Баку совершенствуется городская система дождевой канализации – вице-премьер Азербайджана

В Баку началась реализация проектов по совершенствованию системы дождевой канализации столицы, заявил вице-премьер Азербайджана Абид Шарифов.

«Созданная по распоряжению президента страны рабочая группа по совершенствованию системы дождевой канализации Баку приступила к деятельности», - сказал А.Шарифов во вторник журналистам.

По его словам, в целом в указанном направлении планируется осуществление 14 проектов.

«В настоящее время реализуются 12 проектов. На реализацию проектов, которые охватят всю столицу, выделено, в целом, 14,2 млн манатов», - отметил вице-премьер.

Р.Бабаев