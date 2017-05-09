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Социум 09.05.2017 10:46

В Баку совершенствуется городская система дождевой канализации – вице-премьер Азербайджана

В Баку началась реализация проектов по совершенствованию системы дождевой канализации столицы, заявил вице-премьер Азербайджана Абид Шарифов.

«Созданная по распоряжению президента страны рабочая группа по совершенствованию системы дождевой канализации Баку приступила к деятельности», - сказал А.Шарифов во вторник журналистам.

По его словам, в целом в указанном направлении планируется осуществление 14 проектов.

«В настоящее время реализуются 12 проектов. На реализацию проектов, которые охватят всю столицу, выделено, в целом, 14,2 млн манатов», - отметил вице-премьер.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАНАЛИЗАЦИЯ, СИСТЕМА, РЕКОНСТРУКЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]