В Баку совершенствуется городская система дождевой канализации – вице-премьер Азербайджана

В Баку началась реализация проектов по совершенствованию системы дождевой канализации столицы, заявил вице-премьер Азербайджана Абид Шарифов.
«Созданная по распоряжению президента страны рабочая группа по совершенствованию системы дождевой канализации Баку приступила к деятельности», - сказал А.Шарифов во вторник журналистам.
По его словам, в целом в указанном направлении планируется осуществление 14 проектов.
«В настоящее время реализуются 12 проектов. На реализацию проектов, которые охватят всю столицу, выделено, в целом, 14,2 млн манатов», - отметил вице-премьер.
Р.Бабаев
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