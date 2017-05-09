На Красной площади начался парад Победы

В Москве на Красной площади начался военный парад, в ознаменование 72-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Военный парад принимает министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Командует парадом главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.

В составе 28 парадных расчетов пешей колонны - военнослужащие высших военных учебных заведений (военных академий, институтов, училищ), суворовских, нахимовских военных училищ, кадетских корпусов, а также военнослужащие Западного военного округа, МЧС, Росгвардии и ФСБ России.

В колонне есть женский парадный расчёт численностью 210 человек. В его состав вошли представительницы четырех военных вузов: Военного университета, филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулёва, Военно-космической академии имени Можайского и Военной академии связи.

Впервые по Красной площади пройдут парадный расчёт Всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия", а также военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота.

Всего в параде задействованы более 10 тыс. военнослужащих и 114 единиц боевой техники.

Впервые на параде появилась арктическая техника - комплекс противовоздушной обороны "Тор-М2ДТ", зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-СА" и машины обеспечения, сделанные специально для Крайнего Севера.

В составе механизированной колонны, в частности, ракетные комплексы "Ярс" и "Искандер", пусковые установки зенитной ракетной системы "С-400", комплексы противовоздушной обороны "Бук-М2", "Тор-М2У", ЗРПК "Панцирь-С1", перспективные образцы бронетехники, созданной на платформах "Армата", "Курганец", "Бумеранг".

В воздушной части парада представлены 72 (по количеству лет, минувших после окончания Великой Отечественной войны) самолёта и вертолёта Воздушно-космических сил (ВКС).

Все вертолёты, задействованные в параде, поднялись в воздух с подмосковного аэродрома "Кубинка". Открывает воздушный строй самый большой в мире военно-транспортный вертолёт Ми-26 в сопровождении четверки Ми-8. За ним проследуют Ми-28Н, Ми-35, Ка-52.

Также в небе над Красной площадью - стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ, самолёты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолёты Ан-124 и Ил-76МД, истребители Су-35С, Су-30СМ, Су-27, МиГ-29, МиГ-31БМ, фронтовые бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25, учебно-боевые самолёты Як-130.

Для выполнения полетов авиации ВКС на параде задействовано восемь аэродромов в Московской, Тверской, Брянской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областях. С аэродрома "Кубинка", помимо вертолётов, взлетят истребители МиГ-29 и Су-30СМ авиационных групп высшего пилотажа "Стрижи" и "Русские витязи", шестёрка штурмовиков Су-25, которые традиционно завершают парад Победы, проходя над главной площадью страны с дымами цвета российского флага.

Российское военное ведомство информировало, что полёты экипажей вертолётов пройдут на высоте примерно 150 метров и скорости 200 километров в час. Для экипажей оперативно-тактической, дальней и военно-транспортной авиации высота будет составлять от 300 до 500 метров, а скорость - около 500 километров в час.