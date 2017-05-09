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СНГ 09.05.2017 11:24

Воздушная часть военного парада в Москве отменена из-за плохой погоды

Из-за неблагоприятных погодных условий принято решение отменить воздушную часть военного парада на Красной площади в Москве, сообщили в Министерстве обороны России.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями в московском регионе принято решение об отмене участия авиации в Параде Победы на Красной площади", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны РФ заявили, что задействованные для участия в Параде Победы на Красной площади самолеты и вертолеты вернутся на аэродромы базирования.

Ранее синоптики сообщили, что 9 мая в Москве ожидается облачная, с прояснениями погода, ветер с порывами до 7-12 м/с, небольшие осадки. Днем температура воздуха не превысит 5-7 градусов.

Гидрометцентр сообщил, что, по данным на 6:00 вторника, за последние 36 часов прирост осадков на базовой московской метеостанции на ВДНХ составил около 70% месячной нормы. Майская норма осадков в Москве насчитывает 51 мм.

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Тэги: РОССИЯ, ПАРАД, АВИАЦИЯ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]