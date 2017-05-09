Воздушная часть военного парада в Москве отменена из-за плохой погоды

Из-за неблагоприятных погодных условий принято решение отменить воздушную часть военного парада на Красной площади в Москве, сообщили в Министерстве обороны России.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями в московском регионе принято решение об отмене участия авиации в Параде Победы на Красной площади", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны РФ заявили, что задействованные для участия в Параде Победы на Красной площади самолеты и вертолеты вернутся на аэродромы базирования.

Ранее синоптики сообщили, что 9 мая в Москве ожидается облачная, с прояснениями погода, ветер с порывами до 7-12 м/с, небольшие осадки. Днем температура воздуха не превысит 5-7 градусов.

Гидрометцентр сообщил, что, по данным на 6:00 вторника, за последние 36 часов прирост осадков на базовой московской метеостанции на ВДНХ составил около 70% месячной нормы. Майская норма осадков в Москве насчитывает 51 мм.