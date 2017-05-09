Воздушная часть военного парада в Москве отменена из-за плохой погоды

Из-за неблагоприятных погодных условий принято решение отменить воздушную часть военного парада на Красной площади в Москве, сообщили в Министерстве обороны России.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями в московском регионе принято решение об отмене участия авиации в Параде Победы на Красной площади", - сказали в военном ведомстве.
В Минобороны РФ заявили, что задействованные для участия в Параде Победы на Красной площади самолеты и вертолеты вернутся на аэродромы базирования.
Ранее синоптики сообщили, что 9 мая в Москве ожидается облачная, с прояснениями погода, ветер с порывами до 7-12 м/с, небольшие осадки. Днем температура воздуха не превысит 5-7 градусов.
Гидрометцентр сообщил, что, по данным на 6:00 вторника, за последние 36 часов прирост осадков на базовой московской метеостанции на ВДНХ составил около 70% месячной нормы. Майская норма осадков в Москве насчитывает 51 мм.
Азербайджан имеет посольства в около 60 странах - МИД
Президент Азербайджана принял участие в торжественной церемонии по случаю Победы над фашизмом
Армения за минувшие сутки подвергла минометному обстрелу позиции ВС Азербайджана - Минобороны
КАСПАР увеличил чистую прибыль за 2016 год на 57%
Курс манат/доллар на 10 мая - 1,7026 AZN/$1
Кредитные вложения банков в экономику Азербайджана в I квартале сократились на 5,6%, в марте – на 2,3%
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 5 и пострадал 1 человек - МВД
В Баку совершенствуется городская система дождевой канализации – вице-премьер Азербайджана
Президент Азербайджана принял участие в поминовении академика Рафиги Алиевой
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Компания Bakcell приглашает молодых людей принять участие в программе стажировки «Smart Start»
Компания Bakcell провела работы по улучшению качества сети в Джоджуг Марджанлы
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»