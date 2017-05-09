Министр юстиции Турции обсудил с генпрокурором США экстрадицию Гюлена

Глава министерства юстиции Турции Бекир Боздаг во время рабочего визита в Вашингтон затронул тему выдачи оппозиционного мусульманского богослова Фетхуллаха Гюлена, передает во вторник турецкое агентство "Анадолу".
Как отмечает агентство, Б.Боздаг обсудил этот вопрос в ходе встречи с генпрокурором США Джеффом Сешнсом.
При этом турецкий министр поделился с американским представителем информацией о незаконной деятельности Ф.Гюлена, которая имеется в распоряжении Анкары.
Кроме того, обе стороны выразили надежду на продолжение сотрудничества и тесных контактов в будущем.
В Анкаре полагают, что Ф.Гюлен, проживающий в США, стоит за неудавшейся попыткой военного переворота в Турции, которая была совершена в ночь на 16 июля 2016 года. По обвинениям в причастности к неудавшемуся путчу в Турции уже было отстранено от службы около 120 тыс. государственных работников и арестовано более 47 тыс. человек.
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