Трагедия Второй мировой войны стала возможна из-за попустительства фашистской идеологии и разобщенности ведущих стран - Путин

Трагедию Второй мировой войны не удалось предотвратить из-за попустительства преступной идеологии расового превосходства и разобщенности ведущих стран мира, считает президент РФ Владимир Путин.

"Мы обязаны помнить, что победа добыта ценой огромных, невосполнимых жертв, что война унесла миллионы жизней. Эту чудовищную трагедию не удалось предотвратить, прежде всего, из-за попустительства преступной идеологии, расового превосходства, из-за разобщенности ведущих стран мира", - сказал В.Путин, выступая на параде, посвященном победе в Великой Отечественной войне.

Он подчеркнул, что это позволило нацистам "присвоить себе право решать судьбу других народов, развязать самую жестокую кровавую войну, поработить и поставить на службу своим смертоносным целям почти все европейские страны".

На Советский Союз, отметил он, были обрушены самые мощные удары. "Но нет, не было и не будет силы, которая могла бы покорить наш народ. Он стоял насмерть, защищая родную землю", - сказал глава государства.

"Мы никогда не забудем, что свободу Европы, долгожданный мир на планете отвоевали именно наши отцы, деды и прадеды", - сказал президент.

По словам президента "наш народ развернул назад кровавое колесо второй мировой войны и погнал врага оттуда, куда посмел придти на нашу землю, сокрушил нацизм, положил конец его зверствам".

В.Путин подчеркнул, что советские граждане: и рядовые и маршалы, партизаны и работники тыла, старики и дети, люди разных национальностей и профессий с отвагой и беспредельным терпением прошли через немыслимые испытания второй мировой войны.

"Без сна и отдыха работали на заводах и госпиталях, горели в танках, мерзли в окопах, тонули на переправах, прикрывали собой фронтовых друзей, бросались в атаку и понимали, что этот бой может быть для них последним, погибали, так и не узнав о победе, но сделали для нее все, что могли", - добавил глава государства.