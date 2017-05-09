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Регион 09.05.2017 14:28

Число жертв взрыва на шахте в Иране превысило 40 человек - агентство

По меньшей мере, 42 человека стали жертвами взрыва, прогремевшего на прошлой неделе на угольной шахте в иранской провинции Голестан, передает во вторник агентство ИРНА.

В настоящее время на месте происшествия продолжают вестись поисково-спасательные работы. Местные власти полагают, что под завалами могут по-прежнему находиться горняки и допускают дальнейшее увеличение числа жертв.

Ранее сообщалось о 35 погибших. По данным СМИ, трагедия произошла 3 мая, когда на угольной шахте произошел взрыв с последующим обрушением.

В момент несчастного случая на шахте работали порядка 500 человек.

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Тэги: ИРАН, ШАХТА, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]