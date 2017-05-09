Число жертв взрыва на шахте в Иране превысило 40 человек - агентство

По меньшей мере, 42 человека стали жертвами взрыва, прогремевшего на прошлой неделе на угольной шахте в иранской провинции Голестан, передает во вторник агентство ИРНА.

В настоящее время на месте происшествия продолжают вестись поисково-спасательные работы. Местные власти полагают, что под завалами могут по-прежнему находиться горняки и допускают дальнейшее увеличение числа жертв.

Ранее сообщалось о 35 погибших. По данным СМИ, трагедия произошла 3 мая, когда на угольной шахте произошел взрыв с последующим обрушением.

В момент несчастного случая на шахте работали порядка 500 человек.