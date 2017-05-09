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Дальнее зарубежье 09.05.2017 14:57

Парламентские партии Эстонии против законопроекта оппозиции о лишении неграждан права голоса на муниципальных выборах

Представители пяти из шести парламентских партий Эстонии не поддерживают предложение оппозиционной парламентской Консервативной народной партии (EKRE) лишить лиц без гражданства права голоса на выборах в органы местного самоуправления.

"От имени партии я не могу говорить, но мое личное мнение - менять законодательство нет никакого смысла. Не думаю, что вступление закона в силу побудило бы неграждан и иностранных граждан сдавать экзамен на получение эстонского гражданства", - сказал во вторник порталу телерадиовещания ERR председатель парламентской комиссии по иностранным делам, член правящего Союза Отечества-Республика Марко Михкельсон (Marko Mihkelson).

"В данный момент мы не хотим менять избирательную систему. Поддерживать инициативу EKRE мы не будем", - сказал председатель Свободной партии Артур Тальвик (Artur Talvik).

Представители других политических организаций считают, что предложение EKRE является популистским и связано с желанием повысить рейтинг партии в канун намеченных на осень выборов в органы местных самоуправлений.

Консервативная народная партия подготовила законопроект, согласно которому право голоса на выборах в местные органы самоуправления должно быть только у граждан Эстонии.

"Если мигранты хотят решать будущее Эстонии, то они должны уважать эстонское государство и народ, выучить эстонский язык и сдать экзамен на гражданство", - сказал лидер парламентской фракции EKRE Мартин Хельме (Martin Helme).

В Эстонии на 1,3 млн человек приходится более 80 тыс лиц без гражданства и более 100 тыс граждан России, имеющих виды на жительство. Согласно эстонскому законодательству, они не имеют права голосовать на выборах в парламент, но им разрешено голосовать на муниципальных выборах.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ВЫБОРЫ, ЗАКОНОПРОЕКТ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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