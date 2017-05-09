Посол США в России считает, что народы двух стран должны сплотиться в борьбе за идею мира и свободы

Народы России и США должны последовать примеру поколения Второй мировой войны и сплотиться в борьбе за идею мира и свободы, заявил посол США в Москве Джон Теффт.
"Несмотря на идеологические различия, разделявшие наши государства, наши прадеды - простые американцы и россияне, миллионы из которых отдали свои жизни, и ещё миллионы, чья жизнь бесповоротно изменилась в результате войны, - сплотились за правое дело. Несомненно, мы можем сделать то же самое и сегодня, последовав их примеру",-написал Дж.Теффт на своей странице в "Живом журнале".
По его словам, россияне и американцы поколения Второй мировой войны "боролись за идею мира и свободы во всем мире - мире, будущее которого решается не под дулом автомата, а на избирательных участках; не диктаторами и их армиями, ведущими завоевания, а самими людьми, которые вправе сами определять свою судьбу".
"Все мы, пользующиеся плодами достигнутых мира и благополучия, когда отношения между странами основываются на законе, а не на принципе "кто сильнее, тот и прав" - навеки в долгу перед ними", - отметил посол США.
"За эту мечту по-прежнему стоит бороться, и мы можем работать вместе над ее осуществлением, если выберем этот путь - так же, как это сделали много лет назад наши отцы, деды и прадеды", - подчеркнул Дж.Теффт.
По словам дипломата, "одним из наиболее трогательных образов, которые навсегда останутся в его памяти после лет, проведенных в России, будет ежегодное шествие "Бессмертного полка" в День Победы".
"Видя, как десятки тысяч россиян идут под взорами стольких ушедших героев, вспоминаешь о том, каких человеческих потерь стоила Вторая мировая война, и что особенно высокую цену заплатили народы Советского Союза",-отметил Дж.Теффт.
Соглашение о партнерстве откроет новые возможности для сотрудничества Брюсселя и Баку, уверены в Софии
Азербайджан имеет посольства в около 60 странах - МИД
Президент Азербайджана принял участие в торжественной церемонии по случаю Победы над фашизмом
КАСПАР увеличил чистую прибыль за 2016 год на 57%
Курс манат/доллар на 10 мая - 1,7026 AZN/$1
Кредитные вложения банков в экономику Азербайджана в I квартале сократились на 5,6%, в марте – на 2,3%
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 5 и пострадал 1 человек - МВД
В Баку совершенствуется городская система дождевой канализации – вице-премьер Азербайджана
Президент Азербайджана принял участие в поминовении академика Рафиги Алиевой
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Компания Bakcell приглашает молодых людей принять участие в программе стажировки «Smart Start»
Компания Bakcell провела работы по улучшению качества сети в Джоджуг Марджанлы
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»