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Дальнее зарубежье 09.05.2017 15:24

Посол США в России считает, что народы двух стран должны сплотиться в борьбе за идею мира и свободы

Народы России и США должны последовать примеру поколения Второй мировой войны и сплотиться в борьбе за идею мира и свободы, заявил посол США в Москве Джон Теффт.

"Несмотря на идеологические различия, разделявшие наши государства, наши прадеды - простые американцы и россияне, миллионы из которых отдали свои жизни, и ещё миллионы, чья жизнь бесповоротно изменилась в результате войны, - сплотились за правое дело. Несомненно, мы можем сделать то же самое и сегодня, последовав их примеру",-написал Дж.Теффт на своей странице в "Живом журнале".

По его словам, россияне и американцы поколения Второй мировой войны "боролись за идею мира и свободы во всем мире - мире, будущее которого решается не под дулом автомата, а на избирательных участках; не диктаторами и их армиями, ведущими завоевания, а самими людьми, которые вправе сами определять свою судьбу".

"Все мы, пользующиеся плодами достигнутых мира и благополучия, когда отношения между странами основываются на законе, а не на принципе "кто сильнее, тот и прав" - навеки в долгу перед ними", - отметил посол США.

"За эту мечту по-прежнему стоит бороться, и мы можем работать вместе над ее осуществлением, если выберем этот путь - так же, как это сделали много лет назад наши отцы, деды и прадеды", - подчеркнул Дж.Теффт.

По словам дипломата, "одним из наиболее трогательных образов, которые навсегда останутся в его памяти после лет, проведенных в России, будет ежегодное шествие "Бессмертного полка" в День Победы".

"Видя, как десятки тысяч россиян идут под взорами стольких ушедших героев, вспоминаешь о том, каких человеческих потерь стоила Вторая мировая война, и что особенно высокую цену заплатили народы Советского Союза",-отметил Дж.Теффт.

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Тэги: США, РОССИЯ, ВОЙНА, ПАМЯТЬ


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