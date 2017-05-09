По факту инцидентов у офиса украинских националистов в Киеве зарегистрировано уголовное производство

Национальная полиция Украины зарегистрировала уголовное производство по факту инцидентов возле офиса националистической организации в Киеве по улице Мазепы, 6.

"Нацполиция зарегистрировала уголовное производство по ч.2 ст.296 УК Украины "Хулиганство" по фактам событий по ул. Мазепы, 6", - написал директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко в своем Твиттере.

Ранее отдел коммуникации полиции Киева сообщил, что активисты из офиса националистов "бросают яйца, шарики с краской, дымовые шашки, картошку и палки по правоохранителям, участникам акции (Бессмертный полк - ИФ) и журналистам".

Позднее правоохранители задержали в центре Киева на ул. Мазепы ряд активистов Добровольческого руха Организации украинских националистов (ОУН).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", представители спецподразделения полиции в спецобмундировании проникли в двухэтажное здание с вывеской на входе "Фундация имени Олега Ольжича" по адресу: ул. Мазепы, 6-а, на втором этаже которого во вторник был вывешен баннер "Воля або смерть" и откуда звучала патриотическая музыка во время прохождения марша "Бессмертный полк". В ходе этих действий в помещении были разбиты стекла.

По словам очевидцев, было задержано около 20 человек. Задержанных увезли в отделение полиции. В результате данных событий есть пострадавшие.

В свою очередь, народный депутат Игорь Мосийчук (фракция Радикальной партии Олега Ляшко) на своей странице в Фейсбуке написал о том, что Нацполиция штурмовала его приемную по указанному адресу: "Спецподразделение Нацполиции штурмует мою общественную приемную, которая находится по адресу ул. Мазепы, 6, в помещении штаба Добровольческого руха ОУН. В помещении находятся ... документы народного депутата Украины".

Он потребовал от сотрудников Нацполиции прекратить нарушать закон Украины "О статусе народного депутата Украины" и не выламывать двери в приемную.