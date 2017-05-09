Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7026 EUR   1.8683 RUR   0.0294 GBR   2.2068 TRY   0.4818

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.82 Brent   50.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 30° Завтра 17° 26° 12 Май 12° 22° 13 Май 13° 18°

СНГ 09.05.2017 16:01

По факту инцидентов у офиса украинских националистов в Киеве зарегистрировано уголовное производство

Национальная полиция Украины зарегистрировала уголовное производство по факту инцидентов возле офиса националистической организации в Киеве по улице Мазепы, 6.

"Нацполиция зарегистрировала уголовное производство по ч.2 ст.296 УК Украины "Хулиганство" по фактам событий по ул. Мазепы, 6", - написал директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко в своем Твиттере.

Ранее отдел коммуникации полиции Киева сообщил, что активисты из офиса националистов "бросают яйца, шарики с краской, дымовые шашки, картошку и палки по правоохранителям, участникам акции (Бессмертный полк - ИФ) и журналистам".

Позднее правоохранители задержали в центре Киева на ул. Мазепы ряд активистов Добровольческого руха Организации украинских националистов (ОУН).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", представители спецподразделения полиции в спецобмундировании проникли в двухэтажное здание с вывеской на входе "Фундация имени Олега Ольжича" по адресу: ул. Мазепы, 6-а, на втором этаже которого во вторник был вывешен баннер "Воля або смерть" и откуда звучала патриотическая музыка во время прохождения марша "Бессмертный полк". В ходе этих действий в помещении были разбиты стекла.

По словам очевидцев, было задержано около 20 человек. Задержанных увезли в отделение полиции. В результате данных событий есть пострадавшие.

В свою очередь, народный депутат Игорь Мосийчук (фракция Радикальной партии Олега Ляшко) на своей странице в Фейсбуке написал о том, что Нацполиция штурмовала его приемную по указанному адресу: "Спецподразделение Нацполиции штурмует мою общественную приемную, которая находится по адресу ул. Мазепы, 6, в помещении штаба Добровольческого руха ОУН. В помещении находятся ... документы народного депутата Украины".

Он потребовал от сотрудников Нацполиции прекратить нарушать закон Украины "О статусе народного депутата Украины" и не выламывать двери в приемную.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, КИЕВ, НАЦИОНАЛИСТЫ, ПОЛИЦИЯ


Похожие новости


Кличко вновь победил на выборах мэра Киева с 66,5% голосов - предварительные данные обработки 100% протоколов Перед украинской Радой митингуют противники принятия изменений в Конституцию Украины в части децентрализации В Киеве заявляют о гибели четырех украинских военных в Донбассе за сутки Терещук снова возглавляет киевскую милицию ОБСЕ сообщает о встрече представителей контактной группы в Киеве накануне консультаций в Минске Киев не может своевременно выплатить зарплату бюджетникам - мэр Кличко

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]