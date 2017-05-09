С белорусской земли никогда не будет исходить агрессия - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы, заявил, что в мире возрастает международная напряженность, возрождаются идеи мирового господства, в разных регионах планеты полыхают вооруженные конфликты.
"Человечество оказалось у опасной черты новой большой войны", - сказал А.Лукашенко.
Президент отметил, что со стороны республики никогда не будет исходить военной угрозы.
"С нашей земли никогда не исходила и не будет исходить агрессия. Мы доказали всем, что Беларусь мирная и дружелюбная страна. Но это не значит, что она не может за себя постоять. Да, чужого нам не надо, но и своего мы не отдадим", - сказал А.Лукашенко.
"Угрозам подвергается и наша Беларусь - у наших границ накапливаются военные арсеналы, буквально по соседству размещаются военные базы, проводятся боевые учения и маневры. С помощью нашей внутренней пятой колонны предпринимаются попытки дестабилизировать обстановку внутри страны", - сказал глава государства.
"Поэтому особую значимость приобретают бдительность и обеспечение безопасности государства. Как зеницу ока необходимо беречь мир и согласие в нашем родном доме. Мы должны быть также едины и тверды как наши отцы, деды, прадеды в пору суровых испытаний, тогда никто не осмелится проверить нас на прочность", - добавил А.Лукашенко.
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