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СНГ 09.05.2017 16:33

С белорусской земли никогда не будет исходить агрессия - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы, заявил, что в мире возрастает международная напряженность, возрождаются идеи мирового господства, в разных регионах планеты полыхают вооруженные конфликты.

"Человечество оказалось у опасной черты новой большой войны", - сказал А.Лукашенко.

Президент отметил, что со стороны республики никогда не будет исходить военной угрозы.

"С нашей земли никогда не исходила и не будет исходить агрессия. Мы доказали всем, что Беларусь мирная и дружелюбная страна. Но это не значит, что она не может за себя постоять. Да, чужого нам не надо, но и своего мы не отдадим", - сказал А.Лукашенко.

"Угрозам подвергается и наша Беларусь - у наших границ накапливаются военные арсеналы, буквально по соседству размещаются военные базы, проводятся боевые учения и маневры. С помощью нашей внутренней пятой колонны предпринимаются попытки дестабилизировать обстановку внутри страны", - сказал глава государства.

"Поэтому особую значимость приобретают бдительность и обеспечение безопасности государства. Как зеницу ока необходимо беречь мир и согласие в нашем родном доме. Мы должны быть также едины и тверды как наши отцы, деды, прадеды в пору суровых испытаний, тогда никто не осмелится проверить нас на прочность", - добавил А.Лукашенко.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВОЙНА, ПАМЯТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]