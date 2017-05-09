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Регион 09.05.2017 17:06

В МВД Грузии заявляют, что не намерены впускать организованные группы российских байкеров на территорию страны

В МВД Грузии заявляют, что и в будущем не будут приветствовать организованные визиты и акции российских байкеров из клуба "Ночные волки".

"МВД Грузии четко заявило, что не пропустит в Грузию российских байкеров, организованные группы так называемых "Ночных волков", которые планировали по случаю 9 мая провести в Тбилиси масштабный перформанс", - заявили во вторник журналистам в ведомстве.

Комментируя тот факт, что несколько российских байкеров во вторник посетили могилу Неизвестного солдата в Тбилиси, в МВД отметили, что они прибыли в страну как туристы и без какой-либо атрибутики.

При этом в МВД заявили, что несколько крупных организованных групп "Ночных волков" не были пропущены на территорию Грузии.

"Ведомство и в будущем не будет приветствовать визиты подобных групп в Грузию", - подчеркнули в МВД.

На прошлой неделе в МВД Грузии заявили, что планируемое посещение Тбилиси на 9 мая российскими байкерами из клуба "Ночные волки" не отвечает духу праздника и является нежелательным.

Ранее во вторник сообщалось, что поздравить грузинских ветеранов Великой Отечественной войны с праздником Победы в тбилисском парке Ваке прибыли двое членов российского байкерского клуба "Ночные волки". Они возложили цветы у могилы Неизвестного солдата.

В беседе с журналистами они заявили, что без особых проблем пересекли грузинскую границу.

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Тэги: ГРУЗИЯ, МВД, РОССИЯ, БАЙКЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]