В МВД Грузии заявляют, что не намерены впускать организованные группы российских байкеров на территорию страны

В МВД Грузии заявляют, что и в будущем не будут приветствовать организованные визиты и акции российских байкеров из клуба "Ночные волки".
"МВД Грузии четко заявило, что не пропустит в Грузию российских байкеров, организованные группы так называемых "Ночных волков", которые планировали по случаю 9 мая провести в Тбилиси масштабный перформанс", - заявили во вторник журналистам в ведомстве.
Комментируя тот факт, что несколько российских байкеров во вторник посетили могилу Неизвестного солдата в Тбилиси, в МВД отметили, что они прибыли в страну как туристы и без какой-либо атрибутики.
При этом в МВД заявили, что несколько крупных организованных групп "Ночных волков" не были пропущены на территорию Грузии.
"Ведомство и в будущем не будет приветствовать визиты подобных групп в Грузию", - подчеркнули в МВД.
На прошлой неделе в МВД Грузии заявили, что планируемое посещение Тбилиси на 9 мая российскими байкерами из клуба "Ночные волки" не отвечает духу праздника и является нежелательным.
Ранее во вторник сообщалось, что поздравить грузинских ветеранов Великой Отечественной войны с праздником Победы в тбилисском парке Ваке прибыли двое членов российского байкерского клуба "Ночные волки". Они возложили цветы у могилы Неизвестного солдата.
В беседе с журналистами они заявили, что без особых проблем пересекли грузинскую границу.
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