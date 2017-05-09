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Дальнее зарубежье 09.05.2017 17:38

В Сирии количество населенных пунктов, присоединившихся к примирению, увеличилось на девять - до 1 тыс. 492

В Сирии за сутки подписано девять соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий, сообщили в российском центре примирения враждующих сторон.

"Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1 тыс. 492", - заявили в центре.

По данным российских военных, в Сирии в минувшие сутки были продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

В центре сообщили, что в Сирии российские военные в минувшие сутки провели шесть гуманитарных акций: в городах Алеппо и Дамаск, в провинции Эс-Сувейда.

"По линии ООН проведена одна гуманитарная акция. В район города Дейр-эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлен гуманитарный груз продукты питания общим весом - 21 тонна", - сказали в российском центре.

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Тэги: СИРИЯ, ПЕРЕМИРИЕ, ПРИСОЕДИНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]