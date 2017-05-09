В Сирии количество населенных пунктов, присоединившихся к примирению, увеличилось на девять - до 1 тыс. 492

В Сирии за сутки подписано девять соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий, сообщили в российском центре примирения враждующих сторон.

"Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1 тыс. 492", - заявили в центре.

По данным российских военных, в Сирии в минувшие сутки были продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

В центре сообщили, что в Сирии российские военные в минувшие сутки провели шесть гуманитарных акций: в городах Алеппо и Дамаск, в провинции Эс-Сувейда.

"По линии ООН проведена одна гуманитарная акция. В район города Дейр-эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлен гуманитарный груз продукты питания общим весом - 21 тонна", - сказали в российском центре.