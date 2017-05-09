В МИД Израиля вызвали турецкого посла в связи с заявлениями Эрдогана по поводу Иерусалима

Турецкий посол Кемаль Окем был вызван в израильское внешнеполитическое ведомство после недавних заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес Израиля, пишет во вторник издание "Джерузалем пост".
"Те, кто систематически допускает нарушения прав человека в своей собственной стране, не должен поучать единственную настоящую демократию в регионе", - приводит издание выдержки из заявления израильского МИД.
"Израиль встает на защиту свободы вероисповедания евреев, мусульман и христиан - и будет продолжать так делать, независимо от необоснованной клеветы против них", - отмечается в документе.
Р.Т.Эрдоган, напоминает "Джерузалем пост", накануне обратился с призывом к мусульманам "как можно чаще посещать мечеть Аль-Акса" и назвал "каждый день оккупации Иерусалима Израилем оскорблением для них".
Соглашение о партнерстве откроет новые возможности для сотрудничества Брюсселя и Баку, уверены в Софии
Азербайджан имеет посольства в около 60 странах - МИД
Президент Азербайджана принял участие в торжественной церемонии по случаю Победы над фашизмом
КАСПАР увеличил чистую прибыль за 2016 год на 57%
Курс манат/доллар на 10 мая - 1,7026 AZN/$1
Кредитные вложения банков в экономику Азербайджана в I квартале сократились на 5,6%, в марте – на 2,3%
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 5 и пострадал 1 человек - МВД
В Баку совершенствуется городская система дождевой канализации – вице-премьер Азербайджана
Президент Азербайджана принял участие в поминовении академика Рафиги Алиевой
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Компания Bakcell приглашает молодых людей принять участие в программе стажировки «Smart Start»
Компания Bakcell провела работы по улучшению качества сети в Джоджуг Марджанлы
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»