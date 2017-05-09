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Дальнее зарубежье 09.05.2017 18:03

В МИД Израиля вызвали турецкого посла в связи с заявлениями Эрдогана по поводу Иерусалима

Турецкий посол Кемаль Окем был вызван в израильское внешнеполитическое ведомство после недавних заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес Израиля, пишет во вторник издание "Джерузалем пост".

"Те, кто систематически допускает нарушения прав человека в своей собственной стране, не должен поучать единственную настоящую демократию в регионе", - приводит издание выдержки из заявления израильского МИД.

"Израиль встает на защиту свободы вероисповедания евреев, мусульман и христиан - и будет продолжать так делать, независимо от необоснованной клеветы против них", - отмечается в документе.

Р.Т.Эрдоган, напоминает "Джерузалем пост", накануне обратился с призывом к мусульманам "как можно чаще посещать мечеть Аль-Акса" и назвал "каждый день оккупации Иерусалима Израилем оскорблением для них".

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ТУРЦИЯ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]