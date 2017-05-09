Киевская полиция сообщает о задержании более 20 человек после хулиганских действий на ул. Мазепы

Начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что правоохранители задержали 24 человека по адресу ул. Мазепы, 6-а.
"Задержаны 24 человека. Мы всех не идентифицировали. 24 человека непосредственно в офисе на Мазепы, 6-а", - сказал он журналистам во вторник в Киеве.
Он уточнил, что еще один человек был задержан на Арсенальной площади перед началом шествия "Бессмертный полк", он пытался развернуть баннер с символикой в стиле георгиевской ленты.
На вопрос журналистов, было ли у активистов оружие, А.Крищенко сказал: "Нет, оружие не изымали".
Он отметил, что задержания в офисе на ул.Мазепы, 6-а начались после хулиганских действий (дымовые шашки) и в связи с сопротивлением правоохранителям, при которых один полицейский пострадал.
По словам А.Крищенко, по этим статьям открыто уголовное производство. 24 человека доставлены в Печерское райуправление полиции, будут проведены неотложные следственные действия.
А.Крищенко добавил, что информация по пострадавшим уточняется, но существенных травм никто не получил. "В настоящее время обращений в медицинские учреждения или в полицию нет", - отметил он.
А.Крищенко также сообщил, что полицейские вместе с активистами изымали георгиевские ленты у пожилых людей - участников акции, а также о том, что одна 82-летняя женщина развернула на шествии красный флаг.
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