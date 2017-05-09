Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7026 EUR   1.8683 RUR   0.0294 GBR   2.2068 TRY   0.4818

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.82 Brent   50.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 30° Завтра 17° 26° 12 Май 12° 22° 13 Май 13° 18°

СНГ 09.05.2017 18:32

Киевская полиция сообщает о задержании более 20 человек после хулиганских действий на ул. Мазепы

Начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что правоохранители задержали 24 человека по адресу ул. Мазепы, 6-а.

"Задержаны 24 человека. Мы всех не идентифицировали. 24 человека непосредственно в офисе на Мазепы, 6-а", - сказал он журналистам во вторник в Киеве.

Он уточнил, что еще один человек был задержан на Арсенальной площади перед началом шествия "Бессмертный полк", он пытался развернуть баннер с символикой в стиле георгиевской ленты.

На вопрос журналистов, было ли у активистов оружие, А.Крищенко сказал: "Нет, оружие не изымали".

Он отметил, что задержания в офисе на ул.Мазепы, 6-а начались после хулиганских действий (дымовые шашки) и в связи с сопротивлением правоохранителям, при которых один полицейский пострадал.

По словам А.Крищенко, по этим статьям открыто уголовное производство. 24 человека доставлены в Печерское райуправление полиции, будут проведены неотложные следственные действия.

А.Крищенко добавил, что информация по пострадавшим уточняется, но существенных травм никто не получил. "В настоящее время обращений в медицинские учреждения или в полицию нет", - отметил он.

А.Крищенко также сообщил, что полицейские вместе с активистами изымали георгиевские ленты у пожилых людей - участников акции, а также о том, что одна 82-летняя женщина развернула на шествии красный флаг.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, КИЕВ, ХУЛИГАНСТВО, ЗАДЕРЖАНИЕ


Похожие новости


Кличко вновь победил на выборах мэра Киева с 66,5% голосов - предварительные данные обработки 100% протоколов Перед украинской Радой митингуют противники принятия изменений в Конституцию Украины в части децентрализации В Киеве заявляют о гибели четырех украинских военных в Донбассе за сутки Терещук снова возглавляет киевскую милицию ОБСЕ сообщает о встрече представителей контактной группы в Киеве накануне консультаций в Минске Киев не может своевременно выплатить зарплату бюджетникам - мэр Кличко

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]