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Дальнее зарубежье 09.05.2017 18:59

В Южной Корее завершилось досрочное голосование на президентских выборах

Избирательные участки завершили свою работу в день досрочного голосования на президентских выборах в Южной Корее, сообщает во вторник британская телерадиокорпорация Би-би-си.

По данным экзит-поллов, кандидат от Демократической партии Мун Чжэ Ин вырывается вперед в гонке за пост президента. Согласно предварительной информации, за этого претендента отдали свои голоса 41,4% избирателей.

Досрочные выборы президента Южной Кореи были назначены после того, как в декабре прошлого года парламент страны объявил импичмент прежнему главе государства Пак Кын Хе. Кроме того, по стране прокатилась массовая компания с осуждением главы государства.

В марте конституционный суд подтвердил отставку Пак Кын Хе.

Скандал вокруг экс-президента связан с ее подругой Чхве Сун Силь, которая, пользуясь доверием и прикрываясь именем главы государства, пыталась вмешиваться в государственные дела, вымогала денежные средства у крупных южнокорейских компаний с целью личного обогащения.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ВЫБОРЫ, ЗАВЕРШЕНИЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]