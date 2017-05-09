В Южной Корее завершилось досрочное голосование на президентских выборах

Избирательные участки завершили свою работу в день досрочного голосования на президентских выборах в Южной Корее, сообщает во вторник британская телерадиокорпорация Би-би-си.
По данным экзит-поллов, кандидат от Демократической партии Мун Чжэ Ин вырывается вперед в гонке за пост президента. Согласно предварительной информации, за этого претендента отдали свои голоса 41,4% избирателей.
Досрочные выборы президента Южной Кореи были назначены после того, как в декабре прошлого года парламент страны объявил импичмент прежнему главе государства Пак Кын Хе. Кроме того, по стране прокатилась массовая компания с осуждением главы государства.
В марте конституционный суд подтвердил отставку Пак Кын Хе.
Скандал вокруг экс-президента связан с ее подругой Чхве Сун Силь, которая, пользуясь доверием и прикрываясь именем главы государства, пыталась вмешиваться в государственные дела, вымогала денежные средства у крупных южнокорейских компаний с целью личного обогащения.
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