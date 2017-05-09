В Днепре задержаны 15 человек из-за стычек 9 мая, восемь активистов и шесть полицейских травмированы - полиция

В Днепре (бывшем Днепропетровске) в отделения полиции доставлены 15 человек, которых проверяют на причастность к стычкам во время массовых мероприятий 9 мая, сообщает сайт Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

Кроме того, за медицинской помощью обратились 6 полицейских и 8 участников мероприятий.

Как информирует отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, во время прохождения колонны между представителями Социалистической партии и активистами произошло столкновение из-за использования политической символики (флагов): активисты требовали убрать флаги с колонны. Кроме того, во время прохождения колонны "Оппозиционного блока" возник еще один конфликт.

Вследствие этих событий были травмированы 14 человек - 8 участников мероприятия и 6 полицейских, осуществлявших охрану порядка. В частности, двое полицейских обратились в больницу из-за поражения, полученного в результате распыления слезоточивого газа.