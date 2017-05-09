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СНГ 09.05.2017 19:28

В Днепре задержаны 15 человек из-за стычек 9 мая, восемь активистов и шесть полицейских травмированы - полиция

В Днепре (бывшем Днепропетровске) в отделения полиции доставлены 15 человек, которых проверяют на причастность к стычкам во время массовых мероприятий 9 мая, сообщает сайт Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

Кроме того, за медицинской помощью обратились 6 полицейских и 8 участников мероприятий.

Как информирует отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, во время прохождения колонны между представителями Социалистической партии и активистами произошло столкновение из-за использования политической символики (флагов): активисты требовали убрать флаги с колонны. Кроме того, во время прохождения колонны "Оппозиционного блока" возник еще один конфликт.

Вследствие этих событий были травмированы 14 человек - 8 участников мероприятия и 6 полицейских, осуществлявших охрану порядка. В частности, двое полицейских обратились в больницу из-за поражения, полученного в результате распыления слезоточивого газа.

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Тэги: УКРАИНА, ДНЕПР, АКЦИИ, ЗАДЕРЖАНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]