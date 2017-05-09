Соглашение о партнерстве откроет новые возможности для сотрудничества Брюсселя и Баку, уверены в Софии

Президент Болгарии Румен Радев позитивно оценивает углубление диалога между Европейским Союзом и Азербайджаном и считает, что соглашение о партнерстве откроет новые возможности для расширения сотрудничества между Брюсселем и Баку.
«Болгария позитивно оценивает динамику процесса углубления диалога между Европейским Союзом и Азербайджаном и мы уверены, что соглашение о партнерстве, обсуждение которого недавно началось, откроет новые горизонты для расширения и повышения на качественно новый уровень сотрудничества между Баку и Брюсселем», - отмечается в тексте поздравления Р.Радева азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву по случаю 25-летия установления дипотношений между странами.
Р.Радев подчеркнул, что учитывая широкие перспективы для развития взаимовыгодного сотрудничества, Болгария придает важное значение отношениям с Азербайджаном.
«Хотел бы отметить ведущую роль энергетической сферы в экономических связях между нашими странами. В то же время, уверен, что существует серьезный потенциал для развития в предстоящие годы торгово-экономических отношений. Максимальное использование геостратегических преимуществ наших стран, возможностей участия в создании транспортных и энергетических коридоров между Европой и Азией имеет важное значение», - отмечается в тексте поздравления.
Болгарский президент выразил признательность азербайджанской стороне за реализацию при поддержке Фонда Гейдара Алиева проекта по обобществлению, реставрации и консервации культурного и исторического наследия - крепости «Трапезица», расположенной вблизи города Велико-Тырново.
Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.
Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.
Р.Бабаев
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