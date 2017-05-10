Кишинев не позволит портить отношения с Москвой, которые выходят на новый этап развития - Додон

Президент Молдавской Республики Игорь Додон заявил, что под его руководством страна будет выстраивать взаимовыгодные, тесные взаимоотношения с Россией, несмотря на препятствование этому некоторых молдавских политиков.

"Мы не дадим из-за каких-то личных, партийных амбиций портить наши двусторонние отношения, которые сейчас выходят на новый этап своего развития", - сказал И.Додон в среду на встрече в Москве с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Он выразил сожаление в связи с той позицией, которую заняло парламентское большинство и правительство по отношению к российским коллегам, и прежде всего участию страны в СНГ.

"Мы приняли решение, что на всех мероприятиях, на которых предусмотрено участие молдавской стороны - либо это формат СНГ, либо это двусторонние заседания, встречи - мы обязательно обеспечим участие молдавской делегации", - подчеркнул президент.

Формат, по его словам, может быть разный - либо это будут делегации от аппарата президента, либо от ведущей партии социалистов.

И.Додон напомнил, что Кишинев подал заявку для получения статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе.

"Я надеюсь, что в октябре в Сочи, в первой декаде октября, когда будет следующая встреча на уровне президентов пяти стран ЕврАзЭС, будет принято решение, что Молдове будет предоставлен статус наблюдателя", - сказал И.Додон.

По его словам, это принципиальное решение со стороны Кишинева. "Мы не намерены свернуть с этой позиции", - добавил политик. По его утверждению, это выбор большинства граждан Молдавии.