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Регион 10.05.2017 15:03

Турция рассчитывает, что США откажутся от поставок оружия курдским ополченцам в Сирии - вице-премьер Джаникли

Анкара надеется, что США пересмотрят свое решение и не будут поставлять оружие курдским ополченцам в Сирии, заявил в среду вице-премьер Турции Нуреттин Джаникли.

"Мы не можем согласиться с присутствием террористических организаций, которые могут угрожать будущему турецкого государства. Мы надеемся, что администрация США прекратит эту ошибочную политику и пересмотрит свое решение", - цитируют Н.Джаникли турецкие СМИ.

"Такая политика никому не принесет пользы. Нельзя быть в одной упряжке с террористическими организациями", - отметил вице-премьер.

Накануне президент США Дональд Трамп одобрил поставку вооружений курдским Отрядам народной самообороны, которые призваны помочь возглавляемой Вашингтоном коалиции в освобождении главного оплота террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ) в Сирии города Ракки. Предполагается, что курдские ополченцы получат боеприпасы, стрелковое оружие, пулеметы, станковые пулеметы, строительную технику, включая бульдозеры и бронированные машины.

Турция считает Отряды народной самообороны террористами и стремится освободить от них приграничные районы на севере Сирии.

Как подчеркнул Н.Джаникли, Анкара не может смириться с тем, что союзник Турции по НАТО оказывает поддержку этой группировке.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, КУРДЫ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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