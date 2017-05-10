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СНГ 10.05.2017 15:25

Мирзиеев пригласил нового лидера Южной Кореи в Узбекистан

Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев поздравил Мун Чжэ Ина с избранием на пост президента Республики Корея, сообщает в среду пресс-служба узбекского МИД.

"За 25 лет дипломатических отношений между Республикой Узбекистан и Республикой Корея установились истинно дружеские связи, прочные отношения стратегического партнерства, конструктивный диалог по всему спектру вопросов двусторонней повестки дня, а также в рамках международных организаций", - отмечается в послании.

По данным МИД, президент Узбекистана пригласил Мун Чжэ Ина посетить страну с визитом в удобное время.

Ш.Мирзиеев подчеркнул, что "Узбекистан, сохраняя преемственность и последовательность в своей внешней политике, и впредь будет следовать курсу, направленному на укрепление дружбы и конструктивного сотрудничества с Республикой Корея".

В пресс-службе отметили, что сторонами накоплен огромный положительный опыт инвестиционного сотрудничества с участием ведущих южнокорейских компаний в автомобилестроении, машиностроении, электроэнергетике, нефтегазовой, электротехнической, текстильной промышленности, информационных технологиях, телекоммуникациях и других отраслях.

В Южной Корее во вторник состоялись досрочные выборы президента страны, на которых победил кандидат от левой Демократической партии Мун Чже Ин. В среду он официально вступил в должность.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ЮЖКОРЕЯ, ПРИГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]