В НАТО ответят на запрос Кабула об увеличении присутствия альянса в Афганистане в ближайшие недели - Столтенберг

НАТО в настоящий момент рассматривает запрос афганского правительства о направлении дополнительных сил альянса в Афганистан, и ответа можно ожидать в течение ближайших недель, сообщил в среду в Лондоне генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Сейчас мы рассматриваем этот запрос. В течение следующих недель мы примем решения относительно масштаба и сферы действий этой миссии, одно речь не идет о возвращении к формату боевых операций в Афганистане", - сказал он.

Й.Столтенберг уточнил, что Кабул просит направить в Афганистан дополнительные "несколько тысяч" человек.

Он добавил, что служащие НАТО в Афганистане "продолжат тренировать, оказывать содействие и консультировать" сотрудников афганских сил безопасности.