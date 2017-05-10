В НАТО ответят на запрос Кабула об увеличении присутствия альянса в Афганистане в ближайшие недели - Столтенберг

НАТО в настоящий момент рассматривает запрос афганского правительства о направлении дополнительных сил альянса в Афганистан, и ответа можно ожидать в течение ближайших недель, сообщил в среду в Лондоне генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Сейчас мы рассматриваем этот запрос. В течение следующих недель мы примем решения относительно масштаба и сферы действий этой миссии, одно речь не идет о возвращении к формату боевых операций в Афганистане", - сказал он.
Й.Столтенберг уточнил, что Кабул просит направить в Афганистан дополнительные "несколько тысяч" человек.
Он добавил, что служащие НАТО в Афганистане "продолжат тренировать, оказывать содействие и консультировать" сотрудников афганских сил безопасности.
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