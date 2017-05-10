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Дальнее зарубежье 10.05.2017 15:46

В НАТО ответят на запрос Кабула об увеличении присутствия альянса в Афганистане в ближайшие недели - Столтенберг

НАТО в настоящий момент рассматривает запрос афганского правительства о направлении дополнительных сил альянса в Афганистан, и ответа можно ожидать в течение ближайших недель, сообщил в среду в Лондоне генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Сейчас мы рассматриваем этот запрос. В течение следующих недель мы примем решения относительно масштаба и сферы действий этой миссии, одно речь не идет о возвращении к формату боевых операций в Афганистане", - сказал он.

Й.Столтенберг уточнил, что Кабул просит направить в Афганистан дополнительные "несколько тысяч" человек.

Он добавил, что служащие НАТО в Афганистане "продолжат тренировать, оказывать содействие и консультировать" сотрудников афганских сил безопасности.

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Тэги: НАТО, АФГАНИСТАН, КОНТИНГЕНТ, ЗАПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]