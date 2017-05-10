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СНГ 10.05.2017 16:05

Более 24 млн человек в России приняли участие в праздновании Дня Победы - МВД

Более 24 млн человек по всей стране приняли участие в праздновании Дня Победы 9 мая, сообщила "Интерфаксу" в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Более 24,5 млн человек приняли участие в торжествах, посвященных 72-летию Победы в Великой Отечественной войне, из них 7,8 млн присоединились к шествию "Бессмертный полк". Правопорядок и общественная безопасность на территории Российской Федерации обеспечены в полном объеме", - сказала И.Волк.

По ее словам, 9 мая на территории РФ в более чем 7 тыс. населенных пунктов состоялось более 15 тыс. мероприятий: военных парадов, шествий, праздничных митингов, возложений венков к мемориалам, концертов и салютов.

"Наибольшее количество людей пришли на праздничные мероприятия в Москве (8 млн человек), Краснодарском крае (1,1 млн человек), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (850 тыс. человек), Свердловской области (807 тыс. человек).

"В обеспечении общественного порядка и безопасности граждан при проведении массовых гуляний, шествий, акций задействовалось около 243 тыс. человек, в том числе: около 180 тыс. сотрудников органов внутренних дел, свыше 18 тыс. военнослужащих Росгвардии, около 20 тыс. представителей народных дружин, 7 тыс. - российского казачества и около 10 тыс. работников частных охранных организаций", - сказала И.Волк.

Она отметила, что в финале мероприятий проведено 745 праздничных салютов.

"Наиболее крупные состоялись в Москве, где в 16 местах их проведения присутствовало около 450 тыс. человек. В нарядах сопровождения автомобилей специального назначения и транспортных средств, перевозящих участников мероприятий, задействовалось более 800 сотрудников Госавтоинспекции и 410 патрульных автомобилей", - сообщила представитель МВД.

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Тэги: РОССИЯ, ПОБЕДА, ПРАЗДНИК, МВД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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