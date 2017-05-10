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СНГ 10.05.2017 16:33

Президент Молдавии заявил, что будет добиваться ухода правящей Демпартии

Президент Молдавии Игорь Додон заявил о необходимости как реформы правительства, так и отстранения от власти правящей Демократической партии.

"Принял к сведению заявленное намерение демократов осуществить реформу правительства. Она необходима, количество министерств должно быть сокращено, а этих министров нужно отправить в отставку и без реформы", - написал И.Додон в среду в "Фейсбуке".

В то же время он усомнился, что намерения Демпартии относительно реформирования правительства будут осуществлены.

"К заявлениям этой власти нужно относиться очень сдержанно. В целом, я считаю, что нужно реформировать и отправить в отставку не только правительство, но и всю эту власть. И к этой цели мы будем идти", - заявил И.Додон.

В среду лидер правящей в Молдавии Демократической партии Влад Плахотнюк анонсировал старт реформы правительства; демократы предложили госструктуру из премьер-министра, трех вице-премьеров и девяти министерств.

В настоящее время в состав правительства входит премьер-министр, один вице-премьер и 16 министров, двое из которых являются и вице-премьерами. Уже на протяжении пяти месяцев должность министра обороны вакантна. Это связано с тем, что прежний министр был отправлен президентом в отставку по предложению премьер-министра, а нового не могут назначить из-за разногласий между премьером и президентом. Также вакантными остаются и должности министров сельского хозяйства и транспорта. Оба министра были арестованы по обвинению в коррупции, отстранены от должности, а новые кандидатуры предложены не были.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПАРТИЯ, ВЛАСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]