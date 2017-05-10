Болгарский премьер предложил Юнкеру кандидатуру в ЕК вместо бывшего заместителя председателя Георгиевой

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер получил в среду письмо премьер-министра Болгарии Бойко Борисова с предложением назначить Марию Габриэль членом комиссии вместо бывшего заместителя председателя ЕК Кристалины Георгиевой, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

По его словам, Б.Борисов направил письмо после телефонного разговора с Ж.-К.Юнкером, в котором в минувшую пятницу они договорились, что нужно ускорить решение вопроса о замене К.Георгиевой, работающей с января исполнительным директором Всемирного банка.

"Для председателя Юнкера ближайший этап теперь заключается в том, чтобы встретиться с кандидатом на следующей неделе в Страсбурге с целью ознакомиться с ее способностями взять на себя роль комиссара, согласно статье 17(3) о Европейском союзе, которая предписывает, что члены Комиссии подбираются на основе их общей компетентности, приверженности Евросоюзу и в случае, если речь идет о человеке, чья независимость не вызывает сомнений", - сказал М.Схинас.

Исходя из этой беседы председатель Еврокомиссии также примет решение о функциях будущего члена ЕК от Болгарии.

Для назначения нового члена Еврокомиссии от Болгарии требуется соглашение между председателем ЕК и Советом ЕС после консультаций с Европейским парламентом, напоминают в Брюсселе.