Германская прокуратура проводит обыски на территориях четырех федеральных земель в рамках антитеррористической операции

Сотрудники генеральной прокуратуры ФРГ в рамках антитеррористической операции проводят обыски по адресам в четырех федеральных землях, сообщает в среду немецкая газета "Бильд" со ссылкой на представителя ведомства.

По его информации, в Баварии, Берлине, Саксонии и Саксонии-Анхальт проходят обыски в домах трех обвиняемых в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) .

При этом, двоим из них инкриминируется участие в ИГ, а третьему - поддержка.