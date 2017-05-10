Аналитики прогнозируют падение реальных зарплат в Великобритании в 2017-2018гг

Средняя реальная заработная плата в Великобритании снизится в 2017 и 2018 годах, прогнозируют аналитики: инфляция в стране вновь превысит темпы повышения окладов.
Проанализировав экономическую активность 32 развитых государств, аналитики Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) пришли к выводу, что большинство стран ожидает рост реальных зарплат (в среднем - на 2,6%), тогда как для Великобритании к концу 2018 года прогнозируют падение на 0,5%. Помимо Британии, сокращение реальной зарплаты угрожает только Австрии, Греции и Италии.
Согласно анализу, проведенному Британским конгрессом тред-юнионов (Trade Union Congress, TUC), средняя реальная заработная плата в стране в 2018 году будет на 6,8% меньше, чем в 2007 году - до мирового финансового кризиса. Большее падение ожидает только Италию и Грецию - 7,3% и 25,2% соответственно за тот же период.
По данным Национального института социальных и экономических исследований (National Institute for Social and Economic Research, NIESR), рост потребительских цен в Великобритании в 2017 году достигнет 3,4%, в то время как зарплаты в среднем повысятся лишь на 2,7%. Таким образом, снижение реальных доходов населения будет самым значительным с 2014 года.
Скачок инфляции в 3,4%, прогнозируемый аналитиками, значительно отличается от официального прогноза британского Минфина. Согласно официальным оценкам, индекс потребительских цен поднимется на 2,4% в 2017 году. Однако уже в феврале и марте инфляция усилилась до 2,3% годовых - максимума с сентября 2013 года. Аналитик NIESR Саймон Кирби считает, что министерство будет вынуждено пересмотреть прогнозы с повышением в ближайшее время.
NIESR, однако, прогнозирует усиление темпов роста ВВП Великобритании с 1,7% в этом году до 1,9% в 2018 году, несмотря на отрицательное давление, которое окажет снижение располагаемого дохода потребителей на экономику страны.
Согласно отчету NIESR о состоянии глобальной экономики, рост экономической активности развивающихся стран подтолкнет вверх и мировой ВВП. Однако этому прогнозу угрожают такие факторы, как выход Великобритании из ЕС без заключения торгового соглашения и протекционистская политика президента США Дональда Трампа.
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