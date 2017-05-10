Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7026 EUR   1.8544 RUR   0.0293 GBR   2.205 TRY   0.4697

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.88 Brent   48.73

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 28° Завтра 11° 21° 12 Май 12° 17° 13 Май 14° 22°

ТЭК 10.05.2017 15:01

Доходы Госнефтефонда Азербайджана в январе-апреле от продажи прибыльной нефти Азербайджана с блока АЧГ составили около $2 млрд

Поступления в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) от продажи прибыльной нефти с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в январе-апреле 2017 года составили $1 млрд 960 млн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в фонде.

Как сообщалось, в январе-апреле 2016 года поступления в Госнефтефонд от продажи прибыльной нефти с блока АЧГ составили $1 млрд 493 млн. Таким образом, за отчетный период 2017 года объем этих поступлений увеличился на 31,3%.

«В целом, с 2001 года по 1 мая 2017 года от продажи прибыльной нефти Азербайджана с блока АЧГ в ГНФАР поступило $124 млрд 69 млн», - отметили в фонде.

В 2016 году доходы ГНФАР от продажи прибыльной нефти с АЧГ составили $5,1 млрд.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Участниками проекта «Азери-Чираг-Гюнешли» являются: британская BP (35,78%), американские Chevron – 11,27%, ExxonMobil (8,0006%), индийская ONGC Videsh Limited (2,72%), японские Inpex (10,96%), Itochu (4,3%), азербайджанская SOCAR (11,65%), норвежская Statoil (8,56%), турецкая TPAO (6,75%).

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГНФАР, АЧГ, ДОХОДЫ


Похожие новости


ГНФАР в 2016г сократил продажу валюты на аукционах на 37,5% Доходы Госнефтефонда Азербайджана за 11 месяцев от продажи прибыльной нефти и газа с блока АЧГ и Шах-Дениз превысили $4,6 млрд Госнефтефонд Азербайджана во вторник продал банкам $50 млн Госнефтефонд Азербайджана в четверг продал банкам $50 млн Госнефтефонд Азербайджана во вторник продал банкам $46 млн Госнефтефонд Азербайджана в четверг продал банкам $50 млн

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]