Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в ближневосточном урегулировании и проблематику сирийского кризиса - Кремль

Президент РФ Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону урегулирование на Ближнем Востоке и Сирию, сообщает в среду пресс-служба Кремля.
"Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуация в ближневосточном урегулировании и проблематика сирийского кризиса", - говорится в сообщении.
В Кремле отмечают, что телефонный разговор состоялся по инициативе израильской стороны.
"Премьер-министр Израиля тепло поздравил Владимира Путина и весь российский народ с 72-й годовщиной Великой Победы. С обеих сторон подчеркнуто, что Россия и Израиль будут и впредь решительно выступать против пересмотра итогов Второй мировой войны, умаления решающего вклада Советского Союза в победу над нацистской Германией и отрицания Холокоста", - говорится в сообщении.
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