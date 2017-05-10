Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в ближневосточном урегулировании и проблематику сирийского кризиса - Кремль

Президент РФ Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону урегулирование на Ближнем Востоке и Сирию, сообщает в среду пресс-служба Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуация в ближневосточном урегулировании и проблематика сирийского кризиса", - говорится в сообщении.

В Кремле отмечают, что телефонный разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

"Премьер-министр Израиля тепло поздравил Владимира Путина и весь российский народ с 72-й годовщиной Великой Победы. С обеих сторон подчеркнуто, что Россия и Израиль будут и впредь решительно выступать против пересмотра итогов Второй мировой войны, умаления решающего вклада Советского Союза в победу над нацистской Германией и отрицания Холокоста", - говорится в сообщении.