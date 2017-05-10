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СНГ 10.05.2017 17:14

Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в ближневосточном урегулировании и проблематику сирийского кризиса - Кремль

Президент РФ Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону урегулирование на Ближнем Востоке и Сирию, сообщает в среду пресс-служба Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуация в ближневосточном урегулировании и проблематика сирийского кризиса", - говорится в сообщении.

В Кремле отмечают, что телефонный разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

"Премьер-министр Израиля тепло поздравил Владимира Путина и весь российский народ с 72-й годовщиной Великой Победы. С обеих сторон подчеркнуто, что Россия и Израиль будут и впредь решительно выступать против пересмотра итогов Второй мировой войны, умаления решающего вклада Советского Союза в победу над нацистской Германией и отрицания Холокоста", - говорится в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, НЕТАНЬЯХУ, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]