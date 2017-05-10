Не исключено, что встреча Нетаньяху и Аббаса будет организована во время поездки Трампа на Ближний Восток - СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас могут встретиться в мае.

Израильские СМИ сообщили в среду со ссылкой на выходящую в Лондоне газету "Аль-Хайят", что подготовка к палестино-израильскому саммиту началась, и что он должен пройти во время предстоящего визита президента США Дональда Трампа в Израиль и Палестинскую национальную автономию .

Д.Трамп планирует посетить Ближний Восток 22-23 мая. В ходе предстоящего визита президент США собирается провести встречи как с израильским руководством, так и с М.Аббасом.