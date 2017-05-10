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Дальнее зарубежье 10.05.2017 17:32

Не исключено, что встреча Нетаньяху и Аббаса будет организована во время поездки Трампа на Ближний Восток - СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас могут встретиться в мае.

Израильские СМИ сообщили в среду со ссылкой на выходящую в Лондоне газету "Аль-Хайят", что подготовка к палестино-израильскому саммиту началась, и что он должен пройти во время предстоящего визита президента США Дональда Трампа в Израиль и Палестинскую национальную автономию .

Д.Трамп планирует посетить Ближний Восток 22-23 мая. В ходе предстоящего визита президент США собирается провести встречи как с израильским руководством, так и с М.Аббасом.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНА, США, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]