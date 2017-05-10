Еврокомиссия представила Европарламенту и странам ЕС необходимые инициативы для создания единого цифрового рынка

Европейская комиссия, отработав половину своего мандата, провела анализ первой половины выполнения стратегии единого цифрового рынка, сообщил в среду на пресс-конференции в Брюсселе заместитель председателя ЕК Андрус Ансип.
"Комиссия сдержала обещание и представила все главные инициативы, необходимые для учреждения единого цифрового рынка. Европейский парламент и государства-члены должны теперь утвердить эти предложения как можно скорее, чтобы активизировать во всем союзе создание рабочих мест, предприятий и инноваций. Спустя два года после запуска нашей стратегии, мы предлагаем обновить ее, чтобы принять во внимание новые технологии и новые вызовы", - заявил А.Ансип.
По его словам, необходимы защищенные от киберугроз инфраструктуры по всему союзу, чтобы каждый мог в любом месте при полной безопасности пользоваться высокоскоростным доступом в интернет.
Зампред Еврокомиссии отметил, что уже достигнута договоренность о строгих правилах защиты данных личного характера во всем Евросоюзе. Осталось гарантировать, чтобы "данные, не имеющие личного характера, могли свободно циркулировать, позволяя использовать подключение онлайн автомобилей и служб здравоохранения.
А.Ансип также подчеркнул необходимость в развитии мощных возможностей обработки данных и рабочей силе, располагающей соответствующей компетенцией, чтобы "лучше извлечь пользу из цифровой экономики".
В документе, представленном Еврокомиссией, сообщается, что она с мая 2015 года выдвинула 35 законодательных предложений и политических инициатив в рамках своей стратегии единого цифрового рынка. В настоящее время акцент делается на достижение политического согласия с Европейским парламентом и Советом ЕС по всем предложениям и, в первую очередь, по обновлению правил ЕС в области телекоммуникаций, что, как ожидается, активизирует инвестиции в высокоскоростные сети высокого качества, необходимые для полного развития цифровой экономики и цифрового общества.
В обнародованном в среду документе с анализом первой половины выполнения стратегии единого цифрового рынка Еврокомиссия обозначает три главных области, в которых ЕС должен продолжать свою деятельность: развивать европейскую экономику, основанную на данных, по максимуму возможностей; защищать достижения ЕС, решая проблему обеспечения кибербезопасности; содействовать развитию платформ онлайн как ответственных участников "экосистемы" достойного интернета.
В Еврокомиссии обращают внимание на опубликованное в среду последнее исследование "Евробарометра", в котором говорится, что две трети европейцев считают, что использование самых современных цифровых технологий позитивно отражается на обществе, экономике и их собственной жизни.
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