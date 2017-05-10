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Внешняя политика 10.05.2017 15:21

Президент Алиев уверен в укреплении двусторонних связей с Сеулом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен в дальнейшем укреплении и расширении двустороннего сотрудничества с Кореей.

«Уверен, что взаимными усилиями мы в дальнейшем еще больше укрепим и расширим дружбу и сотрудничество между нашими странами во имя интересов наших народов», - заявил И.Алиев в поздравительном послании на имя Мун Джэин в связи с избранием его президентом Южной Кореи.

Президент Азербайджана подчеркнул, что придает особое значение развитию сотрудничества с Кореей в двустороннем и многостороннем форматах.

«С удовлетворением хочу отметить, что за прошедшие годы отношения между Азербайджаном и Кореей приобрели многовекторный и динамичный характер», - отметил И.Алиев, подчеркнув успешное развитие двустороннего сотрудничества между Баку и Сеулом в политической, экономической, культурной, гуманитарной и других сферах.

И.Алиев пожелал Мун Джэину успехов в дальнейшей деятельности.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КОРЕЯ, ОТНОШЕНИЯ, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]