Президент Алиев уверен в укреплении двусторонних связей с Сеулом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен в дальнейшем укреплении и расширении двустороннего сотрудничества с Кореей.
«Уверен, что взаимными усилиями мы в дальнейшем еще больше укрепим и расширим дружбу и сотрудничество между нашими странами во имя интересов наших народов», - заявил И.Алиев в поздравительном послании на имя Мун Джэин в связи с избранием его президентом Южной Кореи.
Президент Азербайджана подчеркнул, что придает особое значение развитию сотрудничества с Кореей в двустороннем и многостороннем форматах.
«С удовлетворением хочу отметить, что за прошедшие годы отношения между Азербайджаном и Кореей приобрели многовекторный и динамичный характер», - отметил И.Алиев, подчеркнув успешное развитие двустороннего сотрудничества между Баку и Сеулом в политической, экономической, культурной, гуманитарной и других сферах.
И.Алиев пожелал Мун Джэину успехов в дальнейшей деятельности.
Р.Бабаев
Банки в Азербайджане незначительно увеличили в I квартале кредитование операций с недвижимостью
Удельный вес просроченных кредитов банков в Азербайджане на начало апреля превышает 10% - ЦБ
Братья Хиндуджа оказались самыми богатыми людьми Британии по версии Sunday Times
В Великобритании украли 24 тыс. пчел стоимостью $2,6 тыс.
Свыше 100 атлетов из 19 стран попались на допинге после перепроверки проб, взятых на Играх-2008 и 2012 - СМИ
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Союзник йеменских повстанцев экс-президент Салех выразил готовность к переговорам с Саудовской Аравией
Еврокомиссия представила Европарламенту и странам ЕС необходимые инициативы для создания единого цифрового рынка
Не исключено, что встреча Нетаньяху и Аббаса будет организована во время поездки Трампа на Ближний Восток - СМИ
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
В РИКЦ в Баку прошла встреча с ветеранами войны и труда
Компания Bakcell приглашает молодых людей принять участие в программе стажировки «Smart Start»
Компания Bakcell провела работы по улучшению качества сети в Джоджуг Марджанлы
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»