Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7026 EUR   1.8544 RUR   0.0293 GBR   2.205 TRY   0.4697

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.88 Brent   48.73

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 28° Завтра 11° 21° 12 Май 12° 17° 13 Май 14° 22°

Финансы 10.05.2017 15:40

АБР может увеличить инвестиционный лимит для Грузии до $350 млн в год

Правительство Грузии договорилось с Азиатским банком развития (АБР) об увеличении ежегодного инвестиционного лимита для республики с нынешних $200 млн до $350 млн.

Как сообщает пресс-служба Минфина Грузии, договоренность об этом была достигнута на встрече первого вице-премьера, министра финансов Грузии Дмитрия Кумсишвили с президентом АБР Такехико Накао, состоявшейся в японском городе Йокогама в рамках годового форума управляющих АБР.

"Мы договорились, что инвестиционный лимит со стороны АБР вырастет с $200 млн до $350 млн в год. Будет продолжена поддержка банком осуществляемых в Грузии реформ и подготовлена новая трехлетняя программа бюджетной помощи", - цитируется в пресс-релизе заявление Д.Кумсишвили, являющегося членом совета управляющих АБР.

При этом он заявил, что АБР - один из крупнейших финансовых партнеров Грузии. В частности, министр отметил роль банка в реализации проектов по модернизации скоростной автомагистрали "Восток-Запад", на осуществление которых АБР в этом году уже утвердил два кредита на общую сумму до $200 млн. Кроме того, достигнуто соглашение о выделении еще одного кредита в размере $130 млн для реконструкции Рикотского участка этой автомагистрали.

В сообщении также говорится, что банк оказывает финансовую поддержку таким реформам в Грузии, как формирование новой пенсионной системы, партнерство частного и публичного секторов, развитие в стране рынка капитала.

Стратегия сотрудничества между Грузией и АБР на 2014-2018 годы предусматривает выделение республике финансовых ресурсов на осуществление различных проектов в размере $1 млрд.

Грузия является членом АБР с февраля 2007 года. За этот период страна получила от АБР более $2,1 млрд на поддержку бюджета и финансирование инфраструктурных проектов, в том числе в сфере строительства и модернизации дорог, систем водоснабжения, реконструкции и развития городской транспортной инфраструктуры.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, АБР, ИНВЕСТИЦИИ, ПЛАНЫ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]