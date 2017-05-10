АБР может увеличить инвестиционный лимит для Грузии до $350 млн в год

Правительство Грузии договорилось с Азиатским банком развития (АБР) об увеличении ежегодного инвестиционного лимита для республики с нынешних $200 млн до $350 млн.

Как сообщает пресс-служба Минфина Грузии, договоренность об этом была достигнута на встрече первого вице-премьера, министра финансов Грузии Дмитрия Кумсишвили с президентом АБР Такехико Накао, состоявшейся в японском городе Йокогама в рамках годового форума управляющих АБР.

"Мы договорились, что инвестиционный лимит со стороны АБР вырастет с $200 млн до $350 млн в год. Будет продолжена поддержка банком осуществляемых в Грузии реформ и подготовлена новая трехлетняя программа бюджетной помощи", - цитируется в пресс-релизе заявление Д.Кумсишвили, являющегося членом совета управляющих АБР.

При этом он заявил, что АБР - один из крупнейших финансовых партнеров Грузии. В частности, министр отметил роль банка в реализации проектов по модернизации скоростной автомагистрали "Восток-Запад", на осуществление которых АБР в этом году уже утвердил два кредита на общую сумму до $200 млн. Кроме того, достигнуто соглашение о выделении еще одного кредита в размере $130 млн для реконструкции Рикотского участка этой автомагистрали.

В сообщении также говорится, что банк оказывает финансовую поддержку таким реформам в Грузии, как формирование новой пенсионной системы, партнерство частного и публичного секторов, развитие в стране рынка капитала.

Стратегия сотрудничества между Грузией и АБР на 2014-2018 годы предусматривает выделение республике финансовых ресурсов на осуществление различных проектов в размере $1 млрд.

Грузия является членом АБР с февраля 2007 года. За этот период страна получила от АБР более $2,1 млрд на поддержку бюджета и финансирование инфраструктурных проектов, в том числе в сфере строительства и модернизации дорог, систем водоснабжения, реконструкции и развития городской транспортной инфраструктуры.