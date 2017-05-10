Союзник йеменских повстанцев экс-президент Салех выразил готовность к переговорам с Саудовской Аравией

Бывший йеменский президент Али Абдалла Салех, оказывающий поддержку повстанцам, заявил о желании вести переговоры с Саудовской Аравией, возглавляющей арабскую коалицию против них, для урегулирования ситуации в Йемене, сообщает сайт ливанского издания "Дейли стар".

"У нас нет другого выбора, кроме диалога", - заявил он в йеменской столице Сане во время встречи партии Всеобщий народный конгресс, чьим председателем он является.

"Мы готовы отправиться в Эр-Рияд, Хамис-Мушайт, Маскат или куда-либо еще для начала диалога и для достижения взаимопонимания", - добавил он.

"Дейли стар" напоминает, что А.Салех занимал должность президента Йемена до 2012 года, однако впоследствии сохранил значительное влияние на обстановку внутри страны. Издание отмечает, что ранее А.Салех уже высказывал намерение вести диалог с Саудовской Аравией.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года и уже унес более 10 тыс. жизней мирных граждан. Повстанцы-хуситы и лояльная экс-президенту Йемена часть армии противостоят войскам президента Абд Раббо Мансура Хади, которого поддерживают силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

Под контролем повстанцев остаются Сана, северный регион страны на границе с Саудовской Аравией и ряд портов на побережье Красного моря.