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Дальнее зарубежье 10.05.2017 15:10

Американцы еще скажут президенту спасибо за отставку директора ФБР, пишет Трамп

Бывший директор ФБР Джеймс Коми потерял доверие почти всего Вашингтона, заявил в среду президент США Дональд Трамп.

Американский президент также выразил уверенность в том, что как республиканцы, так и демократы в будущем поблагодарят его за отставку главы ФБР.

"Коми потерял доверие почти всех в Вашингтоне, как республиканцев, так и демократов. Когда все успокоится, они меня поблагодарят!", - написал Д.Трамп на своей странице в Твиттере.

"На замену Джеймса Коми будет назначен кто-то, кто справится с работой гораздо лучше и принесет в ФБР бывшие дух и престиж", - добавил он.

В серии сообщений на эту тему президент США также указал на тот факт, что демократы неоднократно заявляли о необходимости увольнения Д.Коми, но "теперь претворяются такими грустными". Д.Трамп также опубликовал ссылку на статью издания "Грабиен", в которой говорится о 10 скандалах, в которых был замешан бывший глава ФБР.

Ранее сообщалось, что "президент Дональд Трамп проинформировал директора ФБР Джеймса Коми, что срок его полномочий закончен, и он уходит со своего поста". В заявлении Белого дома отмечается, что "поиск (кандидатуры на должность) нового директора ФБР начнется незамедлительно".

Президент действовал на основе чётких рекомендаций генпрокурора США Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна, подчёркивается в сообщении.

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Тэги: США, ТРАМП, ФБР, ОБЪЯСНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]