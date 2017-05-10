Американцы еще скажут президенту спасибо за отставку директора ФБР, пишет Трамп

Бывший директор ФБР Джеймс Коми потерял доверие почти всего Вашингтона, заявил в среду президент США Дональд Трамп.

Американский президент также выразил уверенность в том, что как республиканцы, так и демократы в будущем поблагодарят его за отставку главы ФБР.

"Коми потерял доверие почти всех в Вашингтоне, как республиканцев, так и демократов. Когда все успокоится, они меня поблагодарят!", - написал Д.Трамп на своей странице в Твиттере.

"На замену Джеймса Коми будет назначен кто-то, кто справится с работой гораздо лучше и принесет в ФБР бывшие дух и престиж", - добавил он.

В серии сообщений на эту тему президент США также указал на тот факт, что демократы неоднократно заявляли о необходимости увольнения Д.Коми, но "теперь претворяются такими грустными". Д.Трамп также опубликовал ссылку на статью издания "Грабиен", в которой говорится о 10 скандалах, в которых был замешан бывший глава ФБР.

Ранее сообщалось, что "президент Дональд Трамп проинформировал директора ФБР Джеймса Коми, что срок его полномочий закончен, и он уходит со своего поста". В заявлении Белого дома отмечается, что "поиск (кандидатуры на должность) нового директора ФБР начнется незамедлительно".

Президент действовал на основе чётких рекомендаций генпрокурора США Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна, подчёркивается в сообщении.