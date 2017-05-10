Цены на нефть восстанавливаются в среду, Brent торгуется у $49,3 за баррель

Нефть эталонных марок дорожает в среду на ожиданиях данных о динамике запасов в США.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:15 повысилась на $0,54 (1,11%) - до $49,27 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,55 (1,2%) - до $45,43 за баррель.

Отчет министерства энергетики США о запасах будет опубликован в среду в 17:30 МСК, и эксперты в среднем ожидают, что он укажет на снижение товарных запасов нефти в стране на 2 млн баррелей за минувшую неделю.

Накануне Американский институт нефти (API), собирающий данные на добровольной основе, сообщил о падении запасов нефти в США на 5,79 млн баррелей.

В среду агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что, по данным сторонних наблюдателей, добыча в странах ОПЕК в апреле упала до 31,732 млн баррелей в сутки с 31,928 млн б/с в марте.

По данным источников, Саудовская Аравия в минувшем месяце снизила добычу до 9,954 млн б/с с 9,994 млн б/с в марте.

В конце мая представители стран ОПЕК и их государств-партнеров проведут встречу, на которой будет обсуждаться вопрос продления соглашения об ограничении добычи. В целом рынок склоняется к тому, что соглашение будет продлено на 6 месяцев, до конца 2017 года. В частности, такого мнения придерживается глава отдела исследований рынка нефтетрейдера Gunvor Дэвид Файфи.

Вместе с тем представители другой трейдинговой компании, Vitol Group, отмечают, что усилия ОПЕК и их партнеров, включая Россию, могут оказаться напрасными, поскольку мировой спрос на топливо растет не так сильно, как ожидалось, а добыча сланцевых энергоносителей в США восстанавливается опережающими темпами.